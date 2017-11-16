Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a taziye mesajı

Yunanistan'ın başkenti Atina’da etkili olan şiddetli yağış sele neden olmuş, yaşanan felakette ise 10 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan selden büyük hasar gören Attika, Nea Peramos ve Mandra bölgelerinde ise olağanüstü hal ilan edildiği bildirilmiş, Attki kasabasında ise tüm yollar sular altında kalmıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından yapıtığı açıklamada; "Yunanistan’ın Attika bölgesinde 15 Kasım 2017 tarihinde meydana gelen sel felaketinin can kaybı ve maddi hasara yol açtığını üzüntüyle öğrendik. Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Yunan halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, Yunanistan ile dayanışma içinde gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırdır" ifadesini kullandı.

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