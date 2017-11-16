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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da yaşanan sel felaketinde 10 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin taziye mesajı yayınladı

16.11.2017 - 00:43 | Güncelleme:

Yunanistan'ın başkenti Atina’da  etkili olan şiddetli yağış sele neden olmuş, yaşanan felakette ise 10 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan selden büyük hasar gören Attika, Nea Peramos ve Mandra bölgelerinde ise olağanüstü hal ilan edildiği bildirilmiş, Attki kasabasında ise tüm yollar sular altında kalmıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından yapıtığı açıklamada; "Yunanistan’ın Attika bölgesinde 15 Kasım 2017 tarihinde meydana gelen sel felaketinin can kaybı ve maddi hasara yol açtığını üzüntüyle öğrendik. Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Yunan halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, Yunanistan ile dayanışma içinde gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırdır" ifadesini kullandı.

 

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YORUMLAR 6
  • Misafir 5 saat önce
    Çok üzüldüm ... Başınız sağolsun yunanistan ... Ölenlerden Allah'tan rahmet diliyorum
  • Misafir 5 saat önce
    Başın sağolsun yunan halkı.... !!!
  • Misafir 5 saat önce
    Kapı komşumuz Yunanistana taziyelerimi sunarım.Ölenlerden Allahtan rahmet diliyorum...
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