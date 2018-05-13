Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak Paris'te düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Paris’te dün meydana gelen terör saldırısını kınıyor, Fransız halkının acısını paylaşıyoruz. Terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çabaları destekliyoruz." ifadesi yer aldı.

AA'nın aktardığına göre; dün Paris'te Opera Meydanı'na yakın bir bölgede bir şüpheli bıçakla yayalara saldırmış, saldırıda bir kişinin öldüğü, 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı ve bıçaklı saldırganın ölü ele geçirildiği bildirilmişti.

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