Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in Suudi Arabistan topraklarına balistik füze fırlatmasını yazılı açıklamayla kınadı.

Yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Yemen’deki Huti milisleri tarafından 30 Kasım günü Suudi Arabistan topraklarına bir kez daha balistik füze fırlatılmış olmasını kınıyoruz.

Khamis Mushait kentini hedef aldığı saptanan füzenin, Suudi hava savunma sistemleri tarafından imha edilerek herhangi bir can kaybına yolaçmamış olmasından memnuniyet duyuyoruz.

Suudi Arabistan topraklarını hedef alan bu tür saldırıların tekrar etmemesini ümit ediyoruz."

Dışişleri Bakanlığı, Yemen’den Suudi Arabistan’a füze fırlatılmasını kınadı