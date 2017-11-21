Dışişleri Bakanlığından, Irak Federal Yüksek Mahkemesi’nin IKBY referandumuna ilişkin kararı hakkında açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

"Irak Federal Yüksek Mahkemesi, 6 Kasım günü Irak Anayasası’nın, Irak’ı oluşturan herhangi bir unsurun ülkeden ayrılarak bağımsız hale gelmesine müsaade etmediği yönünde karar almıştı.

Anılan Mahkeme tarafından dün (20 Kasım) alınan yeni bir kararla IKBY referandumunun anayasal olmadığı ve tüm sonuçlarının iptal edilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

Bu karar Türkiye’nin de aralarında bulunduğu uluslararası toplumun çoğunluğu tarafından en baştan beri vurgulanan referandumun gayrimeşru niteliğini teyid etmiştir.

Bundan sonraki süreçte bahsekonu karara tam olarak riayet edilmesi; Irak’ın siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne halel getirecek tutum ve davranışlardan kaçınılması beklentimizdir."