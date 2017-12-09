Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz

Dışişeri Bakanlığı, İsrail'in 4 kişinin ölümüne neden olan müdahalesinden üzüntü duyduklarını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

No: 379, 9 Aralık 2017, İşgal Altındaki Filistin Topraklarında Kudüs'e İlişkin Açıklamayı Protesto Eden Filistinlilere Karşı Aşırı Güç Kullanımı Hk.



Kudüs’ün statüsüne ilişkin olarak uluslararası hukuk ve ilgili tüm BM Kararları hilafına yapılan açıklamayı takiben işgal altındaki topraklarda protesto gösterileri düzenleyen Filistinlilere karşı İsrail güçlerince yapılan müdahale neticesinde 4 kişinin hayatını kaybetmesinden ve yüzlerce Filistinlinin yaralanmasından büyük üzüntü ve endişe duyuyoruz. İsrail'in orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz.

Dışişleri: İsrailin orantısız güç kullanımını şiddetke kınıyoruz