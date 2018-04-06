Diplomatik kaynaklar, ABD ile Menbiç konusunda oluşturulan çalışma grubunun toplantısı için yeni dışişleri bakanının göreve başlanmasının beklendiğini ifade etti.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ankara'ya yaptığı son ziyarette, Suriye konusunda iki ülke arasında bir anlayışa varıldığını hatırlattı.
ABD ile Türkiye arasında 8 Mart'ta yapılan ilk çalışma grubu toplantısında, potansiyel iş birliğinin ana esaslarının ele alındığını belirten kaynaklar, görüşmenin genel olarak yapıcı olduğunu ifade etti.
Kaynaklar, "İki ülke arasında yapıcı bir egzersiz başladı. Tillerson görevden alındıktan sonra, yeni Amerikan yönetiminin oturmasını, yeni dışişleri bakanının göreve başlamasını bekliyoruz." dedi.
ABD ile Menbiç konusundaki çalışma grubu toplantısının yeni dışişleri bakanı göreve başlayana kadar beklemede olduğunu açıklayan kaynaklar, çalışma grubu toplantının mayıs ayını bulabilebileceğine işaret etti.
Kaynaklar, "Diğer konulardaki çalışma grubu daha erken bir zamanda da toplanabilir. Tespit edilmiş bir zaman yok ama böyle bir beklenti durumunda da değiliz, bunları zaten konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.
- İdlib'de ateşkes gözlemi Türkiye'ye emanet
Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin İdlib'de Astana anlaşmaları çerçevesinde kurduğu 8 gözlem noktasına da değindi.
Kaynaklar, diğer garantörler Rusya ve İran'ın da Türkiye'ye benzer sayıda gözlem noktaları kurduğunu, ancak daha sembolik düzeyde olduğunu belirtti.
Askeri muhalifler ve İdlib'de rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed rejimi güçleri arasında giren tarafın Türkiye olduğunun altını çizen kaynaklar, Rusya ve İran'ın ise yalnızca rejim güçlerini gözlemlediğini belirtti.
RUHANİ'NİN AFRİN AÇIKLAMASINA YANIT
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, önceki gün düzenlenen liderler zirvesinde "Türkiye'nin Afrin'den çekilmesi ve rejime bırakılması" yönündeki açıklamalarına ilişkin kaynaklar, İran'ın Türkiye'nin güvenlik ihtiyacını ve milli güvenliğini koruma refleksini anlayışla karşıladığını bildirdi.
Kaynaklar, Türkiye ile İran'ın, Suriye'de bölücü birtakım gündemlerin ilerletilmesine karşı olduğu ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekleme noktasında hemfikir olduğunu vurguladı.
İran'ın, rejimin meşruiyetini maksimize etmek ve rejimin beklentileri doğrultusunda siyasi çözümü desteklediğini belirten kaynaklar, "Biraz rejimin hassasiyetlerini gözetmek için uyarlanmış bir söylem diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
RUSYA İLE YPG/PKK KONUSUNDA ORTAK ANLAYIŞ
Suriye konusunda Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin önceki gün gerçekleştirdiği zirvede ele alınan konulara da atıfta bulunan kaynaklar, Rusya ile tamamen aynı görüşte olunmasa da YPG/PKK konusunda bir anlayışa varıldığını kaydetti.
Kaynaklar, anlaşmanın göstergeleri olarak Zeytin Dalı Harekatı için Afrin hava sahasının açılması, Soçi'de 30 Ocak'ta düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi'nde YPG/PKKlıların davet edilmemesine işaret etti.
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