Dışişleri'nden ABD ile görüşmelere ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD ile yürütülecek görüşmelere ilişkin "Görüşme dışişleri bakanları başkanlığında Ankara'da ya da Washington'da yapılabilir. Henüz karara bağlanmadı" dedi.

Afrin'de terör hedeflerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Aksoy, "PKK/PYD ya çekilecek ya çekilecek. Bunun başka bir alternatifi söz konusu değil" diye konuştu.

Harekatta sivil kayıp yaşanmadığını kaydeden Aksoy, Suriye ile siyas, görüşme yapılmadığını ama istihbari görüşmelerin olabileceğini söyledi.

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