Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, vize serbestisi için Türkiye'yi ziyaret eden AB heyetinin ziyareti değerlendirildi.

Açıklamada, AB heyetinin yapılan çalışmaları olumlu bulduğu belirtildi. Heyetin çalışma planı için ilave bilgi istediği belirtildi.

Türk tarafı, şubat ayında vize serbestisine ilişkin çalışma belgesini AB'ye teslim etmişti. Türkiye, muafiyet için 72 kriterin yerine getirildiğini belirtiyor, AB tarafı ise bunlardan 65'inin gerçekleştiğini savunuyordu.

AB tarafı, Türkiye ile vize serbestisi sürecinin iki aşamalı olduğunu ifade ediyor. Bunlardan ilki teknik süreç. AB Komisyonu, iki tarafın üzerinde anlaştığı 72 kriterin hepsinin tamamlanması istiyor.

Teknik sürecin ardından AB Komisyonunun, üye ülkelere bir raporla kriterlerin yerine getirildiğini bildirmesi ve vize muafiyetinin uygulanmasını önermesi gerekiyor. Bunun ardından üye ülkelerin iç işleri ve adalet bakanlarından oluşan konseyin vize muafiyeti için uzlaşıya varması isteniyor. Bunun ardından konu Avrupa Parlamentosuna gidiyor ve burada da belgenin onaylanması gerekiyor.

Avrupa Parlamentosu için Mayıs 2019’da seçimler yapılacak. Türkiye, vize muafiyetine ilişkin oylamanın parlamento seçimleri sonrasına kalmamasını ve hızlı bir süreç işletilmesini bekliyor.

Türkiye ile AB arasında Vize Serbestisi Diyaloğu Mutabakat Metni ve Geri Kabul Anlaşması 16 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da imzalanmıştı. Varılan uzlaşı, Türk vatandaşlarının Schengen alanına vizesiz seyahatlerinin Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması’nın 1 Ekim 2017 itibarıyla tüm hükümleriyle uygulanmasının ardından 2018 yılı içerisinde sağlanmasıydı.

Vize serbestisi, biyometrik pasaportu olan Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine 180 gün içinde üç aylık vizesiz giriş imkanı öngörüyordu.

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