Dışişleri'nden Pentagon'a Afrin tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü'nün PKK'lı terörist için 'general' ifadesini kullanmasına "Saçmalamaya devam etmiş" diyerek yanıt verdi.

Hami Aksoy, "Pentagon Sözcüsü saçmalamaya devam ediyor. PYD/YPG'nin PKK bir parçası olduğu ortaya konuldu" dedi.

Aksoy, ABD - Türkiye arasında gerçekleştirilecek çalışma gruplarına ilişkin, "Suriye - Menbiç konularının ele alınacağı ilk toplantı 8-9 Mart tarihlerinde Washington'da yapılacak" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm için Almanya'dan geçici tutuklama ve iade talebinde bulunmasıyla ilgili ise, "Salih Müslüm hangi ülkede bulunursa bulunsun peşinden koşmaya devam edeceğiz" dedi.

Aksoy, "Fırat Kalkanı ve İdlib bölgesinde 9 farklı noktada 170 bin kişilik kamp kuruluyor" açıklamasında bulundu.

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