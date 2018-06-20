Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 17 Kasım Terör Örgütü Mensubu Dimitris Kufodinas’ın cezaevinden 48 saatliğine çıkmak için yaptığı izin başvurusunun üçüncü kez kabul edilmesi hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Yunan makamlarının, 17 Kasım Terör Örgütü mensubu hükümlü Kufodinas’ın iki günlüğüne cezaevinden çıkmasına üçüncü kere izin verdiğini anımsatan Aksoy, bu şahsın 1991'deki Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Basın Ataşesi Çetin Görgü cinayetinin ve Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Deniz Bölükbaşı’na yönelik suikast girişiminin faili olduğu, ayrıca 1994'teki Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Haluk Sipahioğlu cinayetinin failleri arasında yer aldığı için müebbet hapis cezasına çarptırıldığını hatırlattı.

Sözcü Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce iki kere izin kullanma hakkı tanınan Kufodinas’ın, üçüncü kere izin kullanma hakkından yararlandırılmasını şiddetle kınıyoruz. Bu olay, Yunanistan’daki yargı sisteminin işleyişi konusundaki tereddütlerimizi pekiştirmiştir. Eli kanlı bir teröriste bu şekilde hoşgörü gösterilmesi, şehit diplomatlarımızın anısına ve ailelerine yapılan bir saygısızlıktır. Yurt dışında ülkemizi şerefle temsil eden diplomatlarımızın canına kastetmiş kalleş bir teröristin bu tür düzenlemelerden yararlanması kabul edilemez."

Aksoy, Yunan makamlarını terörle mücadelede zafiyet yaratacak adımlar atmamaya ve teröristlerin cezalandırılmasında yükümlülüklerini yerine getirmeye davet etti.