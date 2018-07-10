Disney, genç kadınlara ilham veren "Dream Big Princess" adlı sosyal kampanya ile 2017'den bu yana fotoğraf alanına odaklanmış ve kadınların gücünü ön plana çıkarmıştı. Disney şimdilerde #DreamBigPrincess kampanyasında yeni bir adım atıyor ve kısa filmler çekmesi için 21 tane genç kadına donanım ve yazılım desteği veriyor.

Bu noktada Apple ile anlaşan Disney, çekimler için 21 katılımcıya da birer iPhone X verecek ve ayrıca montaj için de, Final Cut Pro X yüklü MacBook Pro hediye edecek. Dream Big Princess yalnızca bir PR çalışması değil; dünyanın dört bir yanındaki kadınları hedeflerine ulaşmak için gereken becerileri öğrenmeye yönlendiren büyük bir programın parçası. Birleşmiş Milletler Vakıfları tarafından organize edilen Kız Çocuk Programı, dünyanın dört bir yanında yaşanan cinsiyet eşitsizliğine savaş açmış durumda.

Disney, programa dahil olmasıyla birlikte, Twitter'da yapılan her #DreamBigPrincess etiketli video ya da fotoğraf paylaşımı neticesinde kız çocukları desteklemek için programa 1 ABD doları bağışlıyor. Minimum bağış miktarının 500.000 dolar ile sınırlandırıldığı sosyal kampanyada maksimum miktar ise 1 milyon dolar olacak.