CNN Money’e konuşan Igler, bağış nedenlerini “Genç sinema seyircisinin filmdeki teknolojiden etkilendiğini görmek heyecan verici. Bu nedenle gelecek için de bunu inşa etmek istiyoruz” sözleriyle açıkladı.

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