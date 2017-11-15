Disney kendi yayın platformunu kuruyor

Disney’nin henüz ismi ve tam çıkış tarihi açıklanmayan yayın servisi, tıpkı Netflix gibi aylık abonelik karşılığında dizi, film ve animasyonların izlenebilmesine olanak tanıyacak.
Başlangıçta Disney yapımları ve diğer yapımcıların içeriklerini barındıracak servisin, kısa sürede daha fazla içerikle zenginleştirilmesi planlanıyor.
Şirketin CEO’su Robert A. Iger, Disney’nin yayın servisinin Netflix’ten çok daha uygun fiyatlı olacağının müjdesini verdi.
Disney’in yatırımcı toplantısında yeni servisle ilgili şirketin yatırımcılarını bilgilendiren Iger, amaçlarının fiyat konusunda Netflix’ten çok daha uygun bir servis yaratmak olduğunu belirtti. Servise ilk etapta kabul edilen tüm içeriklerin yüksek görüntü kalitesine sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.
Netflix, Türkiye’de 15,99 TL’den başlayan aylık ücretlerle kullanılabiliyor.
ABD’li şirket, bu yılın başında servisini tüm dünyaya açarak, kısa sürede dijital yayıncılıkta kendine güçlü bir pozisyon elde etmişti. Daha fazla geleneksel yayıncının kendi çevrimiçi yayın servislerini kurmaya başladığı günümüzde, Netflix ürettiği ve dünya çapında ün kazanan orijinal içeriklerine odaklanıyor.
Disney’nin yayın servisini 2019 yılında başlatması ve yapımcılığını üstlendiği tüm içerikleri bu tarihten önce Netflix’ten çekmesi bekleniyor.
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