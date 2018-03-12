Star Wars hayranlarının, uzay deneyimini gerçeğe yakın olarak yaşamaları için Florida ve California'da iki tema parkı inşa ediliyor. Daha önce Disney'in CEO'su tarafından paylaşılan bilgi ile Star Wars'un tema parkının yapılacağını duyurmuştu. 2019'da açılacağı belirtilen parkın inşaat çalışmalarından drone görüntüleri yayınlandı.

2019'da açılması planlanan parkların kapladığı alanın 56 bin metrekare büyüklüğünde olduğu açıklandı. California’daki parkın adının Star Wars gezegeni Batuu olacağı kaydedildi. Projenin maliyetinin 2 milyar dolar olduğu belirtildi. Star Wars tema parkı projesine Nisan 2016'da başlanmıştı.