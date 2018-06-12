Ditaş, üretimde 40. yılını tamamladı

Rot üreticisi Ditaş Doğan Yedek Parça ve İmalat A.Ş., üretimde 40. yılını tamamladı. 30 ülkeye ihracat yapan şirketin Niğde Fabrikası’nda açıklamalarda bulunan DİTAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Başkanı Selim Baybaş, “Ar-Ge Merkezimizi de Niğde’de kurarak, Anadolu’nun kalbinde beynimizle de yer alıyoruz” dedi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Baybaş, Ar-Ge Merkezi’nin kuruluşuna 2 milyon TL’nin üzerinde bütçe yatırdıklarını ve 2018 yılı için 1 milyon TL’lik yatırım planladıklarını aktardı. 2017 yılında yüzde 50 büyüdüklerini ve gerçekleştirdikleri cironun yüzde 60’ını yurtdışı satışlarının oluşturduğunu belirten Baybaş, ABD pazarının kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.