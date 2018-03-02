Usta sanatçı Bülent Ersoy, şehit haberleri nedeniyle konserlerini erteleme kararı aldı.



Diva, şu ifadeleri kullandı:



"Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor, elim dönemde dün 8 evladımızın şehit düştüğünü büyük bir üzüntü ve gözyaşlarıyla öğrendim. Bu kadar acı kayıplarımız varken, zamanın kazanç ve eğlence zamanı olmadığını düşünüyorum. Bu sebeple, bu akşam İstanbul'daki ve yarın akşam İzmir'de gerçekleşecek konserlerimi, tüm rezervasyonlarımın günler öncesinden her iki şehirde de dolu olmasına rağmen tek taraflı olarak ileri bir tarihe erteleme kararı aldım. Üzüntümün, acımın çok büyük olduğunu bildirir, konuyu siz değerli basın mensupları aracılığıyla tüm kamuoyuna duyururum. Şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diler, bu vesile ile acılı ailelerine sabır ve yüce Türk Milleti’ne başsağlığı dileklerimi de iletirim efendim"

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