Toplantıda denetleme kurulu raporunun okunmasının ardından kürsüye gelen Özbek, son dönemde sermaye artışı, Galatasaray Stat Müzesi ve futbol takımının başarılı performansı gibi olumlu konulara değinmesinin ardından, kendisine yönelik karalama kampanyası yürütüldüğünü ileri sürdü.

Var olan güzel şeylerin yanı sıra olumsuzluklar da olduğunu dile getiren Özbek, "Bir algı yaratma merakı süregeliyor. Düşünün ki basına neler servis ediliyor. Kulübün 50 milyon lira doğal gaz, Florya'da patates, soğan paraları ödenmemiş. Futbolculara 8 ay, basketbolculara 9 ay para verilmemiş. Bu haberleri servis edenlerin Galatasaraylı olduğuna inanmıyorum. Galatasaray'a zarar verme pahasına bir karalama kampanyası yürütüldüğünün farkındasınızdır." ifadelerini kullandı.

Hazırlanan denetleme kurulu raporunu sert sözlerle eleştiren Özbek, şunları kaydetti:

"Bizim yönetimimizin herhangi bir müdahalesi olmaksızın, tamamen yeni yönetim tarafından hazırlandı. İçeriğine bakarsanız, her ne kadar 31 Aralık 2017 dönemi diye ifade edilse de içinde dönemleri aşan operasyonların ifadelerini görüyorsunuz. Raporda taraflar karıştırılmış, Dursun Özbek ve Özbek Turizm AŞ birbirine girmiş. Bunun en basit ifadeyle, algı yaratma raporu olduğunu düşünüyorum. Nedir bu algı? 'Dursun Özbek'i karalayalım, itibarsızlaştıralım.' algısı. Gerisini söylemeyeyim. Belagat çok güzel, öyle ustaca kaleme alınmış ki yapanları tebrik ediyorum. Satır aralarına girdiğinizde maksat başkalaşıyor. Algı yaratmak, Dursun Özbek'i karalamak, bir karmaşa yaratmak isteniyor. Hazırlayanlar bunda muvaffak da oldu."

Raporun internet üzerinden yayımlanması sonrası birçok kişinin kendisini arayarak, düşüncelerini aktardığını anlatan Özbek, "Dikkatle raporu tekrar okudum. Belagatı itibarıyla bir hedefe odaklanmış, Dursun Özbek'i karalamak. Yazılış şekli, dönemselliğin dışına çıkılması... Böyle bir amaca hizmet etmesi Galatasaray için hoş olmamıştır. Bunlar burada, basına açık ortamda konuşulması gereken şeyler mi? Yoksa Galatasaray'ı yönetenlerle, sorumlu kişilerin masa başında çözmesi gereken şeyler mi?" diye konuştu.

Mazbata töreni sonrası Mustafa Cengiz'in odasında kendisini ziyaret ettiğini anlatan Özbek, "Özbek Turizm AŞ'nin yaptığı kasa kolaylığıyla ilgili olarak neler yaptığımızı aktardım. 'Lütfen bunu medya aracılığıyla konuşmayalım, oturalım ve çözümünü bulalım.' dedim. O gün mutabakat vardı ama sonrasında bir şey yok. Telefonum 24 saat açık. Yapacağı davete icap da ederiz. Galatasaray'ın değerini aşağı çeken, yıpratan konular bu şekilde tartışılmaz. Konuyla ilgili sayın divan kurulu başkanı da aynı rahatsızlığı taşıyordu ve bana gelip iki başkan olarak konuşmamızı söyledi. Sayın başkana iletilmiş, 'Gerek yok.' demiş. Bana böyle iletildi." ifadelerini kullandı. Bu sırada başkan Mustafa Cengiz'in oturduğu yerden, "Yalan." diye karşılık vermesi dikkati çekti.

Şahsı adına yürütüldüğünü iddia ettiği karalama kampanyalarının kendisini bu konularda açıklama yapmaya ittiğini anlatan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok üzülüyorum çünkü bu konu burada tartışılmamalıydı. Özbek Turizm AŞ'nin Galatasaray Kulübü ile olan ilişkisi 20 yıla dayanıyor. Her zaman Galatasaray'a destek olmuş, konaklama ihtiyaçlarını karşılamıştır. Son 5 sene için geriye giderek inceledim. Sadece Galatasaray aşkıyla yanan biri olarak 2014 senesinden itibaren kasa kolaylığına başlamışız. Özbek Turizm AŞ, 31 Aralık 2017 itibarıyla Galatasaray Kulübüne 90 milyon lira kasa kolaylığı yapmıştır. Ayrıca Galatasaray sporcularına ve misafirlerine konaklama hizmeti verilmiş. Bu da yaklaşık 4 milyon lira mertebesinde. Yapılan 90 milyon lira kasa kolaylığı çerçevesinde, 7 milyon 800 bin lira da faiz faturası kesilmiş. Vergi Usul Kanunu'na göre de 5 milyon 700 bin lira bağışta bulunulmuş. Bu durum halen devam etmektedir. Yaratılmaya çalışılan algı gibi değil. Bu bağışlar sürecek. Yaratılmak istenen algının aksine, Özbek Turizm AŞ veya Dursun Özbek bugüne kadar yaptığı kasa kolaylığı veya hizmetler için 1 kuruş tahsil etmemiştir ve etmeyecektir. Buradan kardeşime, çocuklarıma ve aileme sesleniyorum, vasiyet ediyorum; benden sonra da bu hizmetler devam edecektir. Bu, Galatasaraylılığın gereğidir."

CENGİZ: RAKAMLARDA MUTABIK DEĞİLİZ

Dursun Özbek'in konuşması sonrası söz alan başkan Mustafa Cengiz, iki tarafın muhasebecilerinin bir araya gelip hesap yapmasını isterken, "Rakamlarda mutabık değiliz. Alacaklı olduğunu söylediği 91 milyon liranın 7 milyonunu söylediği şekilde bağış yapmadığı gibi, üzerine faiz tahakkuk ettirmeyi sürdürdü." suçlamasında bulundu.

Konaklama alacaklarıyla ilgili olarak, hangi gün, hangi odada, kimin kaldığını öğrenmek istediklerini belirten Cengiz, "Suçlamıyorum. Sadece bunları bilmek istiyoruz. Faiz konusunu da kendisi bizzat ifade etti. Kendisine yetki verilmemiş bir konuda, bankalar ve finans kurumları dışında borç verebilirsiniz ama faiz alamazsınız. Bu faizi aldığı anda başka bir kimliğe bürünür. Ben merak ediyorum, sayın başkan niye geçen aya kadar bağış yapmadı da şimdi bağış yapıyor?" şeklinde konuştu.

Konuşması sırasında bazı üyelerin tepki göstermesi üzerine, "Galatasaray'a yakışan şekilde soruyorum." diyen Cengiz, şunları aktardı:

"Seçimden sonra yönetim kurulunu toplayıp, akçeli işler yapamazsınız. Yapmamanız gerek. Etikten, bağıştan, Galatasaray değerlerinden söz etti. Seçim yapıldıktan sonra yönetim kurulunu toplayıp, bu senetleri, rehinleri, temlikleri düzenleyemezsiniz. Bununla ilgili 22 Ocak'ta yönetim kurulu kararı alıp, 16 Ocak tarihini yazdıramazsınız. Siz Galatasaray'ın B grubu hisse senetlerini rehin edemezsiniz, temlik de edemezsiniz. Senet alabilirdiniz, saygıyla karşılıyorum. Çoluğunuzun çocuğunuzun rızkını vermişsiniz. Kendi yarattığı veya şartların yarattığı zorlama ile finansal kolaylık sağlanmıştır, teşekkür ederim. Ama bu işlemleri ne olur gel bizimle konuş, ne alacağın varsa al. Dolar ve avro bazında esasını kaybetme. Biz bu haksızlığı yapmayız. Bir bölüm bağış yapıp tekrar 5 milyon 700 bin liralık gecikme faizi ve Ticaret Kanunu gerekçesiyle otel faturası yapamazsınız."

Başkanların bir araya geldiği toplantıda, alacaklarına karşı koyduğu temliği kaldırmasını Özbek'ten tekrar istediğini vurgulayan Cengiz, "Buna karşılık, 'Hayır, kaldırıp da ne yapacaksın?' yanıtını verdi. Tepki gösterdi. Bazı şeyleri bilmeniz gerekiyor. Hem markaya zarar vereceksiniz hem de marka değerini korumak için susulmasını isteyeceksiniz. Başkana tekrar ediyorum, siz 86 milyon lira alacaklı görünüyorsunuz. Faiz bedeli ve otel faturalarını düşmek kaydıyla. Faiz veremem. Ayrıca, Galatasaray Sportif AŞ'de 28 milyon liralık teminatınız görünüyor. Ben bunu bağışlayamam. Bunun için ne yapacaksınız? Dursun başkan, 3 senedi almayacağını söyledi. Ben yanlış mı anladım? Bunu yanıtlasın. Artı olarak 28 milyon lira borcu görünüyor. Ne yapması gerekir onu açıklasın." şeklinde görüş belirtti.

Ortamın daha da gerilmesi üzerine araya giren divan kurulu başkanı İrfan Aktar, "Bu kürsü bu konuların tartışılacağı yer değildir. Gerekirse ben bir toplantı tertip edeyim ve konuşun. Basının önünde böyle küçük düşmeyelim. Karşılıklı konuşarak çözün." sözleriyle tarafları yatıştırmaya çalıştı.