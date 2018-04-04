Diyabetin neden olduğu ayak ülserini önlemek için geliştirilen akıllı çoraplar, ayağın ısısını ölçerek kullanıcının akıllı telefonuna uyarı mesajı gönderiyor.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; San Fransisco'da bir girişim şirketi olan Neurofabric, diyabet hastalarının ayak ısılarını ölçerek akıllı telefonla entegre uygulamaya uyarı gönderdiği bir akıllı çorap üretti.

DİYABET ÇÖZÜLDÜ DE GİZLENİYOR MU?

Doğrudan kumaşa dokunan mikro sensörlere sahip ilk tekstil ürünü olma özelliğı taşıyan akıllı çorap, ayakların altındaki 6 önemli lokasyondan ayak ısısını ölçerek sıcaklık verilerini bluetooth üzerinden akıllı telefona kablosuz olarak iletiyor. Akıllı telefonu olmayan kullanıcılar da dijital web portalı Siren Hub'tan sağlık konrollerini online olarak gerçekleştirebiliyorlar. Şirket, kulllanıcılarına e-posta yoluyla bildirim seçeneği de sunuyor.

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