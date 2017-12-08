İngiltere Newcastle Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, Tip 2 diyabeti gerileten bir diyet keşfedildi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Tip 2 diyabet tanısı konulmuş 20-65 yaş arasındaki 298 hastaya kilo kontrol programı uygulandı. 15 ve üzeri kilo kaybedilenlerin yüzde 90’ının hastalığı yendiği gözlemlendi. 10 ila 15 kilo verenlerin yarısından fazlasında ise diyabet yüzde 57 hafifletildi.

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