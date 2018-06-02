HT Magazin'in haberine göre; Yemeğin ev sahipliğini üstlenen Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, desteklerinden dolayı Hünel, Ceceli ve Demir’e teşekkür plaketi takdim etti.



İMER’E ÇOCUK MESAJI



Yemekte kayınvalidesi Canan İmer ile annesi Ayşe Ceceli’nin arasında oturan Mustafa Ceceli, kucağında çocuğuyla yanlarına gelen böbrek hastası bir anneyle yakından ilgilendi. Ünlü şarkıcı ve kayınvalidesi çok sevdikleri çocukla fotoğraf çektirerek adeta Ceceli’nin eşi Selin İmer’e çocuk mesajı gönderdi.

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