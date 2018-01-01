Diyanet İşleri Başkanlığı 9 bin 500 sözleşmeli personel alacak. Duyuru Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi sitesinden yayımlandı. Personel alımına başvurabilmek için en az lise mezunu olmak gerekiyor. İşte Diyanet personel alımı başvuru koşulları ve merak edilen her şey...
Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ tarafından da detayları verilen Diyanet'e 9 bin 500 personel alımına ilişkin ilan yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı 6 bin imam hatip, 3 bin Kur'an kursu öğreticisi, 600 müezzin kayyım olmak üzere toplam 9 bin 500 sözleşmeli personel alacak. Başvuracak adayların KPSS'den en az 50 puan almış olmaları gerekiyor. KPSS puanına göre en yüksek puan alan 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Başvurular 16 Ocak'ta sona erecek.
DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI
Diyanet, atanacak kişilerde aranacak şartları ise şöyle sıraladı:
"657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6, 7 ve 8'inci bentlerinde belirtilen şartları taşımak. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak. İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Önlisans veya İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak. (Müezzin-kayyım unvanına başvuracak lise mezunları için hafızlık belgesine sahip olmak). Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP124; Önlisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP123; Ortaöğretim mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP122 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak. Kuran kursu öğreticiliği için bayan olmak. Hafız olmak. (Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için). Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak."
Öte yandan, her aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecek.
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