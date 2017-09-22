Habertürk Haber Merkezi'nden Aykut Yılmaz'ın haberine göre; Gölcük Müftüsü Mehmet Yazıcı'nın Facebook hesabından "Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana..." diye yaptığı paylaşım, büyük tepki çekmişti. 2013 yılından bu yana Gölcük Müftülüğü yapan Mehmet Yazıcı bu paylaşımını kısa süre sonra sildi ancak mesaj infial yarattı.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ



Diyanet İşleri Başkanlığı, yaşanan olayın ardından harekete geçti. Başkanlık olayla ilgili soruşturma açtı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın talimatıyla olayla ilgili müfettiş görevlendirildi.

Mehmet Yazıcı

Gölcük Müftüsü paylaşımı