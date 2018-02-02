2018 hac kura sonuçları dün akşam saat 20.40 civarlarından milyonlarca adayın erişimine açıldı. İlk canlı çekiliş Ankara'da başlamıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda elektronik ortamda yapılan kura çekimine, salonu dolduran hacı adayları yoğun ilgi gösterdi. 2 milyon 120 bin 967 hacı adayı arasında çekilen kura sonucunda 80 bin kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı.

Hacı adaylarının akıllarındaki konular "Hac için kesin kayıt tarihleri", "Hac kura sonuçları" . İşte konu başlıklarını hacı adayları için ele aldık.

HAC KURA SONUÇLARI

Hac kuraları, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları iller bazında "oda tercihli" ve "otel tercihli" hac konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekildi. Asıl ve yedek tasnifi yapılmayan kurada, Diyanet ve acenta ayrımını gidilmedi.

Hac kura sonuçları, saat 21.00'den itibaren Diyanet İşleri Başkanlığının http://hackurasonuc2018.diyanet.gov.tr/kurasonuc/ internet sitesinden yayımlandı. Hac kura sonuçlarından sonra gözler kayıt tarihindeydi.

HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ

Kurada ‘Kesin Kayıt Hakkı’ elde edenler, 05-16 Şubat 2018 tarihleri arasında “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler.

Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 22 Şubat - 02 Mart 2018 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

HACILAR NE ZAMAN GİDİP, NE ZAMAN DÖNECEK?

Hac ibadeti için Kutsal topraklara gidişler 17 Temmuz 2018’de başlayacak, 15 Ağustos 2018’de ise tamamlanacak. Dönüşler ise 25 Ağustos 2018 de başlayıp 20 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.

BU SENE KAÇ ADAY KAYIT YAPTIRDI?

2018 yılında hacca gitmek için 316 bin 857 kişi ilk defa kayıt yaptırdı. Daha önce hac kaydı olup, Başkanlık tarafından kayıtları yenilenen 1 milyon 804 bin 110 kişi ile birlikte kuraya toplam 2 milyon 120 bin 967 kişi katıldı.

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının yolculuk öncesi manen ve ruhen hazırlanması için eğitim ve seminerler düzenleyecek

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