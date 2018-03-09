Hakkari'de sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ihtilaflı ve yanlış anlaşılmaya müsait konuları ekranlara taşıyan hocalar ve onlara zemini hazırlayan medyanın vebal altında olduğunu belirtti.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hakkari'de sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hakkari'nin güzel insanlarının asırlardan beri yurt edindiği alimler, evliyalar diyarı güzel bir belde olduğunu söyledi. Toplumun her kesiminden insanlarla bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Erbaş, insanların şehirlerde daha huzurlu nasıl yaşayabileceği, gençlerin, çocukların geleceğe nasıl daha iyi hazırlanabileceği, din eğitimi ve din hizmeti gibi konuları müzakere edeceklerini kaydetti.
Bazı dini konuların medyada paylaşılması ve tartışılması ile ilgili yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Başkan Erbaş, "Bizim gözümüz kulağımız Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu'nun vermiş olduğu bilgilerde olacak. Dünyada doğru dini bilgiyi Kur'an'a ve sünnete uygun olarak bulup insanımıza ulaştıran en önemli kurum, Din İşleri Yüksek Kurulu'dur. Yetkisiz insanların söylediklerine değil, Din İşleri Yüksek Kurulunun dediklerine bakacaksınız" dedi.
Erbaş, ders ortamında hocaların tartışarak açıklığa kavuşturup daha sonra insanlara ulaştırılması gereken bazı konuların ulu orta televizyon ekranlarına taşınmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bizim ilim geleneğimizde böyle konular sadece ilim ortamlarında tartışılır, müzakere edilir netliğe kavuşturulur. Ondan sonra insanlara ulaştırılır. Böyle ulu orta olmaz. İhtilaflı ve yanlış anlaşılmaya müsait konuları ekranlara taşıyan hocalar ve onlara o zemini hazırlayan medya vebal altındadır" diye konuştu.
"TOPLUMDA İYİLİĞİN VE HUZURUN TEMİNATI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE KANAAT ÖNDERLERİDİR"
Sivil toplum kuruluşlarının çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Erbaş, şöyle konuştu:
"Sivil toplum kuruluşları yardımlaşmayı ve dayanışmayı güçlü kılar. Toplumda iyiliğin ve huzurun teminatı sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleridir. Vakıf medeniyeti, yardımlaşma medeniyeti, şehrin eşrafından fazilet, erdem sahibi insanların bir araya gelip meselelerini konuşması, müzakere etmesi aslında insanlığın yeryüzünde var olduğu günden bugüne dek devam etmektedir."
"KURAN VE SÜNNETTEN UZAK KALMAMIZ; MUTLULUK, HUZUR VE BARIŞTAN UZAK KALMAMIZA SEBEP OLUR"
İHA'nın haberine göre; ümmetin ve insanlığın yaşadığı sorunlara işaret eden Başkan Erbaş, "Peygamber Efendimiz mademki insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilmiş, o zaman bizim Kur'an ve sünnetten uzak kalmamız; mutluluktan, huzurdan ve barıştan uzak kalmamıza sebep olur. Kur'an'dan ne kadar uzak olursak, barıştan da o kadar uzak oluruz. Sünnetten uzak olursak, o zaman kardeşlikten, birlikten de uzak oluruz. Kaynaklarımıza, Kur'an ve sünnete sarılmamız, gençlerimizi, çocuklarımızı onlarla buluşturmamız lazım" şeklinde konuştu.
Toplantıya Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Başbakan Başdanışmanı Adnan İnanç, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, Diyanet İşleri Başkanlığının üst düzey yöneticileri, çok sayıda STK temsilcisi ve kanaat önderi katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.