Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yaşadığımız çağın devasa sorunlarını, Kuran-ı Kerimin çağlar üstü mesajı ve esenlik ilkeleriyle ancak çözebiliriz. Bugünün türlü sorunlarla kuşatılmış dünyasına, Kuran-ı Kerimin hayat veren ilkelerini taşımak bizim için bir sorumluluktur, kulluk görevimizdir." dedi.
Erbaş, Amasya Fatih Camisinde düzenlenen 2017 Kuran kursu öğrencileri arası hafızlık yarışması Türkiye finalinde yaptığı konuşmada, göreve başladıktan sonra hafızların duasını almak için ilk programının hafızlık yarışması olduğuna işaret etti.
Erbaş, insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkaran Kuranın tilavetiyle huzuru yaşadıklarını ifade etti.
Türk milletinin büyük medeniyetler kurmasında, zor zamanlardan çıkmasında, istiklal mücadelesi dönemlerinde en büyük motivasyonunun inandığı kitabı Kuran-ı Kerim olduğunu söyleyen Erbaş, "Bugün de devasa sorunlarla boğuşan dünyamızın hangi meselesini çözmek istersek, mutlaka Kuranın mesajlarını gündeme almak zorundayız. Çünkü Kuran-ı Kerim bir hidayet rehberidir ve en doğru yola ileten kitaptır." diye konuştu.
Türk milletinin Kuran-ı Kerimi her şeyden aziz bilen bir millet olduğunu dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şöyle devam etti:
"Edebiyatımızdan, örf ve adetlerimize, Kuranın özel bir yeri vardır. Kuran-ı Kerime olan imanımızı, onun bir hayat rehberi oluşuyla bütünleştirmeliyiz. Kuran kurslarına gösterilen ilgiden biliyoruz, gerçekten bu millet Kuran-ı Kerimi öğrenmek için büyük bir arzu ve gayret içinde. Kuran-ı Kerimin hayat veren ilkelerini, mesajlarını en doğru şekilde anlamamız gerekiyor. Kuran hayatını anlamlandıran, gayeyi varoluşu izah eden bir kitaptır. Onu anlamak kadar önemli bir husus doğru anlamaktır. Başkanlığımızın en temel vazifelerinden birisi, toplumu din konusunda aydınlatmaktır."
Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Kuran-ı Kerimi en doğru dille anlatmanın gayreti içinde olduklarını vurguladı.
"Kuran-ı Kerimin merhamet, adalet ve ahlak yüklü hayat teklifini bütün dünyaya anlatmamız, arz etmemiz gerekmektedir." ifadesini kullanan Erbaş, şunları kaydetti:
"Yaşadığımız çağın devasa sorunlarını, Kuran-ı Kerimin çağlar üstü mesajı ve esenlik ilkeleriyle ancak çözebiliriz. Bugünün türlü sorunlarla kuşatılmış dünyasına, Kuran-ı Kerimin hayat veren ilkelerini taşımak bizim için bir sorumluluktur, kulluk görevimizdir."
Yarışmada Manisadan İbrahim Önavcı birinci, Trabzondan Muhammed Esed Can ikinci ve İstanbuldan Muhammed Emin Falay üçüncü oldu. Dereceye girenler ödüllerini Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaşın elinden aldı.
Programa, Amasya Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
- Kuran-ı Kerim
- ali erbaş
- diyanet işleri başkanı
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