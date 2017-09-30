Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bugün en önemli meselelerimizden birisi, cami tasavvurumuzu ve planlamamızı, acil olarak yeniden ele almamız gerektiğidir. Camilerimiz, mutlaka, şehirlerin dokusuna ve nüfus yoğunluğuna uygun, sosyal din hizmetleri, kadın, çocuk, engelli, yaşlı bireyler göz önüne alınarak planlanmalıdır." dedi.



Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kocatepe Camii Fuar Alanı'nda düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası açılış programında konuştu.



Bugün Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde şehit olan dört güvenlik görevlisi için Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı temennisinde bulunan Erbaş, "Hicri 61 yılında da yüreklerimiz yanmıştı. Şehitlerimizin efendisi Hazreti Hüseyin yüreklerimizi yakmıştı. Hazreti Hüseyin'den itibaren ve ondan önce, bugüne kadarki şehitlerimize Rabbimden rahmet diliyorum." diye konuştu.



Erbaş, bu sene "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nda İslam'ın birey, toplum ve dünya tasavvurunda önemli bir yer tutan, Müslüman bilincin üç köklü kavramını ve bunların İslam'la, hayatla ve birbirleriyle ilişkisini ele alacaklarını ifade etti.



Bir hafta boyunca "cami, medeniyet ve şehir" konularını işleyeceklerini belirten Erbaş, Hazreti Peygamber ile beraber kısa sürede bütün dünyayı etkileyen, Medine'den medeniyete uzanan İslam düşüncesinin anlaşılması için cami, şehir ve medeniyet kavramlarının doğru anlaşılmasının oldukça önemli olduğunu söyledi.



İslam'da hayatın, şehrin ve medeniyetin merkezinde cami olduğunu vurgulayan Erbaş, camilerin birey ve toplum üzerindeki önemine dikkati çekti.



Hazreti Muhammed'in henüz hicret yolundayken, ilk fırsatta Kuba'da yapımında bizzat kendisi de çalışarak bir mescid inşa ettiğini ve Medine'ye hicretle birlikte, Mescid-i Nebi'nin temelini attığını anlatan Erbaş, Mescid-i Nebi'nin fonksiyonları içerisinde eğitimden iktisada kadar, bireysel, toplumsal ve idari bütün işlerin yürütüldüğü bir mekan olduğuna işaret etti.



"Kubbesiyle Müslüman yürekleri tevhid eden, minberi ve kürsüsüyle ilmi, hikmeti haykıran, mihrabıyla yüzleri ve gönülleri Allah'a döndüren, minareleriyle şehirlerin şehadet parmağı olan camiler, bir İslam beldesinin en somut şiarıdır." diyen Erbaş, kubbe, kürsü, minber, mihrap ve minaresiyle camiye ait her bir mekanın özel anlamı olduğunu dile getirdi.



İslam'ın temeli olan tevhid ve insanın ana gayesi olan kulluğun en somut şekliyle camilerde yaşandığını söyleyen Erbaş, kıyam, rüku ve secdede bir duruşun, bilincin ve hayat tarzının ifadesi olduğunu, kürsü ve minberin de İslami bilginin ve bilincin membaı olduğunu kaydetti.



Erbaş, camide, omuz omuza saf tutularak kılınan her namazda, statülerin ve farklılıkların, eşitlik ve kardeşlik çizgisinde buluştuğu bir mana yaşandığına işaret ederek, dolayısıyla camilerin fiziki varlığı ve işlevleri kadar, bireyi ve toplumu inşa eden yönünün de göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

"İSLAM TARİHİ BOYUNCA ŞEHİRLER CAMİ MERKEZLİ PLANLANMIŞTIR"



Camiler ve mescitlerle ilgili ayet ve hadisleri de aktaran Erbaş, şöyle devam etti:



"İslam tarihi boyunca şehirler cami merkezli planlanmıştır. Dolayısıyla cami, şehrin merkezini belirler, şehir planının kurucu öğesidir ve şehir caminin etrafında şekillenir. Çevresinde yaşanan şehir hayatı, caminin bir devamı olarak gelişir. Camideki tevazu iş hayatına, merhamet aile hayatına, şefkat insan ilişkilerine yansır. Caminin bireye kazandırdığı adalet, merhamet, yardımlaşma gibi ahlaki değerler şehrin huzurunu ve güvenini sağlar."



İslam düşüncesinde şehirlerin ruhunun bulunduğunu ve şehrin o ruhla anlam kazandığını belirten Erbaş, "Çünkü şehri anlamlı kılan, şehrin üzerine imar edildiği manevi değerlerdir. Eğer insanın değerleriyle içerisinde nefes aldığı şehir arasında bir bağ yoksa o insan, yaşadığı şehirde hep gurbettedir." diye konuştu.



İslam şehirlerinin ruhunu cami merkezli değerler oluşturduğunu bildiren Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Cami, insanın kendisiyle, Rabbiyle, toplumla, çevreyle, sorumluluk ve duyarlılık bilinciyle olumlu ilişkiler kurması için onu eğitir. Bu ilişki biçimi şehirle, yaşanan bir ahlaka ve yerleşik bir hayata dönüşür. Böylece erdemli bireylerin kurduğu şehirler, medeniyeti inşa eder. Camiler şehrin kalbidir. Nasıl ki kalp, kanın temizlenmesi için hayati bir görev icra ederek insanın hayatta kalmasını sağlıyorsa, mabedler de şehri ayakta tutan değerlerle gönülleri imar eden mukaddes mekanlardır. Bu sebeple çocuklarımızı, genç, yaşlı bütün kardeşlerimizi, mabedlerin huzur ikliminde buluşmaya davet ediyorum."

"MÜSLÜMANLAR, CAMİNİN TEMSİL ETTİĞİ DEĞERLERİ KUŞANDI"



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam tarihi boyunca Müslümanların caminin temsil ettiği değerleri kuşanarak güvenli şehirler kurduklarına, refahın ve huzurun yaşandığı şehirlerle insani değerlerin ön planda tutulduğuna, mazlumların umudu ve sığınağı olan medeniyetler inşa ettiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:



"Bugün en önemli meselelerimizden birisi, cami tasavvurumuzu ve planlamamızı, acil olarak, yeniden ele almamız gerektiğidir. Camilerimiz, mutlaka şehirlerin dokusuna ve nüfus yoğunluğuna uygun, sosyal din hizmetleri, kadın, çocuk, engelli, yaşlı bireyler göz önüne alınarak planlanmalıdır. Camiler artık bir kültür merkezi olarak da düşünülmeli ve bu işlevi yerine getirecek mekanlarla beraber inşa edilmelidir. Diğer yandan camilerin bireyi ve toplumu güzelleştiren işlevselliğini yeniden güçlendirmeliyiz. Caminin temsil ettiği tevhit, birlik, beraberlik, samimiyet, kardeşlik, paylaşma, tevazu gibi değerlerin bireysel ve toplumsal hayatımızda daha etkin olması için gayret sarf etmeliyiz."



Camilerin istiklal mücadelesinin en önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkati çeken Erbaş, "Aynı şekilde 15 Temmuz hain darbe girişiminde, minarelerinden yükselen salalarıyla camilerimizin ne kadar önemli olduğu açıkça görülmüştür. Şehirlerimizin huzuru ve güveni için bütün sorumluluklarımızı özveriyle yerine getirmeliyiz." dedi.



Erbaş, teşkilat mensuplarının Camiler ve Din Görevlileri Haftasını da tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi.



Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Yaşar Yiğit'in de bir konuşma yaptığı programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ilahiler okundu ve dua edildi.

ali erbaş