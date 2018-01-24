Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bütün halkımızın Kudüs'ü ziyaret etmesini, orada daha görünür olmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Erbaş, ziyarette yaptığı konuşmada, "Vahyin Kutsadığı Şehir: Kudüs" başlıklı uluslararası bir sempozyum düzenleyeceklerini ve Filistin'den 25 olmak üzere 20 ülkeden katılımcıların geleceğini belirtti.

Kudüs'e sadece Müslümanların değil bütün insanların sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Darüsselam'ı nasıl yeniden kurabiliriz, onun gayreti içerisindeyiz. Kudüs, İslam medeniyetinin bize en büyük miraslarından birisidir. Bütün halkımızın Kudüs'ü ziyaret etmesini, orada daha görünür olmasını arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Mirasımız Derneği Genel Başkanı Demirci de derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş

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