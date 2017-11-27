Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Mevlid-i Nebi etkinliklerini bugün başlatmaya karar verdik

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Peygamberimizin doğumunun seneidevriyesinin heyecanı artık bütün dünyayı kaplamaya başladı. Biz de o heyecanı birlikte yaşamak için bu yılın Mevlid-i Nebi etkinliklerini bugün başlatmaya karar verdik." dedi.
AA'nın haberine göre Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Mevlid-i Nebi Hazreti Peygamberi Nasıl Anlamalıyız?" konulu konferansın açılışında konuşma yaptı. Prof. Dr. Erbaş, "İnsanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak üzere Rabb'imizin gönderdiği yüce Peygamberimizin doğumunun seneidevriyesinin heyecanı artık bütün dünyayı kaplamaya başladı. Biz de o heyecanı birlikte yaşamak için bu yılın Mevlid-i Nebi etkinliklerini bugün başlatmaya karar verdik." diye konuştu.
"ÜLKE GENELİNDE YAPILACAK"
Konferansın konuşmacılarından Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın ömrünü Hazreti Peygamberi anlatmakla geçirdiğini aktaran Erbaş, "Bu yılın Mevlid-i Nebi etkinliklerine hocamızla başlamak bizim için çok önemli." ifadesini kullandı.
Ali Erbaş, şöyle devam etti:
"Onun bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, bir davetçi olarak gönderildiğini Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Şahitliğini, müjdeciliğini, uyarıcılığını, davetini ve tebliğini yaptı. Vazifesini yerine getirdi ve Rabb'ine yürüdü. Şimdi bu vazife, alimlerin üzerinde, bizim üzerimizde. Esasında bütün Müslümanlar bundan sorumlu ama öncelikli olarak ilim adamlarının, din adamlarının görevi. Bundan sonra Efendimiz aleyhissalatu vesselamın bize emanet etmiş olduğu bu görevleri bizler ve bizim gibi din hizmetinde bulunan insanlar yapacaklar. Cenabı Hak, en güzel şekilde yapmayı nasip eylesin."
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mevlid-i Nebi etkinliklerinin ülke genelinde yapılacağını da aktardı.
Mevlid yazarı Süleyman Çelebi'nin "Vesiletün Necat" isimli eserine atıfta bulunan Erbaş, "Yani kurtuluş vesilesi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam kurtuluşumuza vesiledir. Onun için Süleyman Çelebi Hazretleri, Mevlid-i Şerif'in bütün bahirlerinde insanlık nasıl kurtuluşa erecek adeta onu anlatmış. Bir vaazunasihattır Mevlid-i Şerif." şeklinde konuştu.
Mevlid-i Şerif'teki beyitlerin Hazreti Peygambere olan aşkı dile getirdiğini belirten Prof. Dr. Erbaş, "Cenabı Hak, bu aşkı ruhunda, gönlünde taşımayı ömrümüzün sonuna kadar bizlere ve neslimize nasip eylesin inşallah." ifadelerini kullandı.
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