2018 Ramazan ayında 'İğne yaptırmak veya kan aldırmak orucu bozar mı?' sorusu yine en çok merak edilen konular arasında... Diyanet İşleri Başkanlığı, 'İğne yaptırmak veya kan aldırmak orucu bozar mı?' sorusuna yanıt verdi. İşte merak edilen bu sorunun yanıtı...

KAN ALDIRMAK VE İĞNE YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Kan aldırmak ve ya iğne yaptırmak orucu bozar mı? sorusuna Diyanet'in hazırladığı Oruç İlmihali'nde "İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrıyı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artrmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yaplmaktadr. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar. Hastaya serum veya kan verilmesi de, aynı hükme tabidir."

DİYALİZ ORUCU BOZAR MI?

Diyaliz, böbrek yetmezliği hastalarına uygulanan diyaliz, periton diyalizi ve hemodiyaliz olmak üzere iki çeşittir. Periton diyalizi, karın boşluğuna verilen özel bir solüsyon aracılığı ile, hastanın kendi karın zarı kullanılarak kanın zararlı maddelerden arındırılması ve sıvı dengesinin sağlanması işlemidir. Hemodiyaliz ise kanın vücut dışında bir makine yardımı ile temizlenip vücuda geri verilmesidir. Kan bir iğne aracılığıyla hastanın kolundan alnır. Hemodiyaliz makinesi, “diyalizör” denen bir filtreden kanı sürekli geçirerek zararlı maddeleri ve fazla suyu filtre eder. Filtre edilen temiz kan ikinci bir iğneyle hastann damarına geri verilir. Bu işlem yapılırken bazen, gıda içerikli sıvı verilmesi gerekmektedir. Buna göre hastaya herhangi bir sıvı maddesi verilmeden gerçekleştirilen hemodiyalizde oruç bozulmaz. Diğer diyaliz çeşitlerinde ise, vücuda gıda içerikli sıvı verildiği için için oruç bozulur.

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