İzmir’de iftar vakti ile birlikte 2018 Ramazan ayının 23. orucu İzmirliler tarafından açılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2018 Ramazan ayı için hazırladığı imsak saatlerine göre, İzmirliler gece saat 03.52’de sahura kalkarak oruca niyet etti. Peki 7 Haziran İzmir sahur vakti ne zaman? İşte İzmir imsakiye saatleri...,

İZMİR İFTAR VAKTİ

İzmir’de gece saat 03.52’te kalkılarak niyet edilen 2018 Ramazan ayının 23. orucu saat 20.40’da okunacak akşam ezanıyla açılacak. İzmirliler yarın (8 Haziran) tutulacak oruç için saat 03.52'e kadar sahur yapacak.

İZMİR'DE İFTARA KAÇ SAAT VAR?

GÜNÜN DUASI

Allah’ım! Bu günde geniş rahmetinden beni nasipsi bırakma; açık delil ve burhanlarını bana göster ve beni alıp en kapsamlı hoşnutluğa götür; muhabbetinle ey şevkli insanların arzusu!

AYET

Doğrusu Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.

Kadir, 1

HADİS

Hz. Aişe (r.a) anlatıyor: "Ey Allah'ın Resülu, şâyet Kadir gecesine tevâfuk edersem nasıl dua edeyim?" diye sorduğumda Peygamber (s.a.v) şu duayı okumamı söyledi: "Allahümme inneke afuvvun, tuhibbu'l-afve fa'fu anni." (Allahım! Sen affeedicisin, affı seversin, beni affet.) Tirmizi

İZMİR 2018 RAMAZAN AYI İMSAKİYESİ

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 04:13 05:53 13:14 17:04 20:23 21:56 2 17.05.2018 Perşembe 04:12 05:52 13:14 17:04 20:24 21:57 3 18.05.2018 Cuma 04:10 05:51 13:14 17:04 20:25 21:58 4 19.05.2018 Cumartesi 04:09 05:50 13:14 17:05 20:26 22:00 5 20.05.2018 Pazar 04:08 05:49 13:14 17:05 20:27 22:01 6 21.05.2018 Pazartesi 04:07 05:49 13:14 17:05 20:27 22:02 7 22.05.2018 Salı 04:06 05:48 13:14 17:05 20:28 22:03 8 23.05.2018 Çarşamba 04:05 05:47 13:14 17:06 20:29 22:04 9 24.05.2018 Perşembe 04:03 05:47 13:14 17:06 20:30 22:06 10 25.05.2018 Cuma 04:02 05:46 13:14 17:06 20:31 22:07 11 26.05.2018 Cumartesi 04:01 05:45 13:14 17:06 20:32 22:08 12 27.05.2018 Pazar 04:00 05:45 13:15 17:06 20:32 22:09 13 28.05.2018 Pazartesi 04:00 05:44 13:15 17:07 20:33 22:10 14 29.05.2018 Salı 03:59 05:44 13:15 17:07 20:34 22:11 15 30.05.2018 Çarşamba 03:58 05:43 13:15 17:07 20:35 22:12 16 31.05.2018 Perşembe 03:57 05:43 13:15 17:07 20:35 22:14 17 01.06.2018 Cuma 03:56 05:43 13:15 17:08 20:36 22:15 18 02.06.2018 Cumartesi 03:55 05:42 13:15 17:08 20:37 22:16 19 03.06.2018 Pazar 03:55 05:42 13:16 17:08 20:37 22:17 20 04.06.2018 Pazartesi 03:54 05:41 13:16 17:08 20:38 22:17 21 05.06.2018 Salı 03:54 05:41 13:16 17:09 20:39 22:18 22 06.06.2018 Çarşamba 03:53 05:41 13:16 17:09 20:39 22:19 23 07.06.2018 Perşembe 03:52 05:41 13:16 17:09 20:40 22:20 24 08.06.2018 Cuma 03:52 05:41 13:16 17:09 20:40 22:21 25 09.06.2018 Cumartesi 03:52 05:40 13:17 17:10 20:41 22:22 26 10.06.2018 Pazar 03:51 05:40 13:17 17:10 20:41 22:22 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:51 05:40 13:17 17:10 20:42 22:23 28 12.06.2018 Salı 03:51 05:40 13:17 17:10 20:42 22:24 29 13.06.2018 Çarşamba 03:50 05:40 13:17 17:11 20:43 22:24 30 14.06.2018 Perşembe 03:50 05:40 13:18 17:11 20:43 22:25 15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1. Günüdür. Bayram Namazı : 06:33

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