Diynaet İşleri Başkanlığı kadrolarına atama bekleyen kamu personeli adaylarının yüzünü güldürecek olan son dakika açıklaması geldi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş önümüzdeki aylarda Diyanet kadrosuna 9 bin 500 personel alımı yapılacağını duyurdu.

HAFIZLIK MERASİMİNDE KONUŞTU

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Geçtiğimiz 6 ay öncesinde 3 bin Kuran kursu öğreticisi aldık. 6 bin imam aldık, 500 müezzin aldık. 9 bin 500 kişi. İnşallah önümüzdeki aylarda bir 9 bin 500 kişiyi daha kadrolarımıza katmış olacağız." dedi.

Yalova'da Raif Dinçkök Kültür Merkezinde düzenlenen "Hafızlık İcazet Merasimi"nde konuşan Erbaş, hafızlık yapanların sayısının artmasına ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

"9 BİN 500 KİŞİYİ KADROLARIMIZA DAHİL ETMİŞ OLACAĞIZ!"

Erbaş, fahri Kuran kursu öğreticilerinin her zaman kadro istediklerini, kendilerinin de bunun için gayret ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yetkililerimiz de büyük bir gayret içerisindeler. Önümüzdeki aylarda 3 bin Kuran kursu öğreticisi alacağız inşallah. Elhamdülillah. Bu ne büyük nimettir. Geçtiğimiz 6 ay öncesinde 3 bin Kuran kursu öğreticisi aldık. 6 bin imam aldık, 500 müezzin aldık. 9 bin 500 kişi. İnşallah önümüzdeki aylarda bir 9 bin 500 kişiyi daha kadrolarımıza katmış olacağız. Ondan sonraki zamanlarda daha da hem sözleşmeli hem kadrolu olarak bünyemizde görev yapan kardeşlerimizin sayılarının artmasını sağlayacağız. Rabbim yar ve yardımcılarımız olsun."

32 ÖĞRENCİ HAFIZLIK İCAZETİ ALDI

Yalova İl Müftülüğü tarafından düzenlenen merasimde kentteki Kuran kurslarında öğrenim gören 32 kız öğrenci hafızlık icazetini aldı.

Hafızlık merasimine Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Yalova İl Müftüsü Turgut Açari, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, ilçe müftüleri, hafızlar, hocalar, aileler ve vatandaşlar katıldı.

Program sonunda Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, emeği geçenlere plaket verdi, hafızlara ve hocalarına altın hediye etti.

Program, Vali Yılmaz'ın Erbaş'a çiçek takdimiyle sona erdi.