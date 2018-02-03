Hac kura sonuçlarının ardından hacca gitmeye hak kazanan adaylarda heyecan yeniden başladı. 80 bim aday hac için hazırlıklarını sürdürüyor. Diyanet yaptığı açıklama ile kesin kayıt tarihini de duyurdu.

Hacı adaylarının akıllarındaki konular "Hac için kesin kayıt tarihleri", "Hac kura sonuçları" . İşte konu başlıklarını hacı adayları için ele aldık.

HAC KURA SONUÇLARI

Hac kuraları, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları iller bazında "oda tercihli" ve "otel tercihli" hac konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekildi. Asıl ve yedek tasnifi yapılmayan kurada, Diyanet ve acenta ayrımını gidilmedi.

Hac kura sonuçları, saat 21.00'den itibaren Diyanet İşleri Başkanlığının http://hackurasonuc2018.diyanet.gov.tr/kurasonuc/ internet sitesinden yayımlandı. Hac kura sonuçlarından sonra gözler kayıt tarihindeydi.

HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ

Kurada ‘Kesin Kayıt Hakkı’ elde edenler, 05-16 Şubat 2018 tarihleri arasında “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler.

Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 22 Şubat - 02 Mart 2018 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

HACILAR NE ZAMAN GİDİP, NE ZAMAN DÖNECEK?

Hac ibadeti için Kutsal topraklara gidişler 17 Temmuz 2018’de başlayacak, 15 Ağustos 2018’de ise tamamlanacak. Dönüşler ise 25 Ağustos 2018 de başlayıp 20 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.

BU SENE KAÇ ADAY KAYIT YAPTIRDI?

2018 yılında hacca gitmek için 316 bin 857 kişi ilk defa kayıt yaptırdı. Daha önce hac kaydı olup, Başkanlık tarafından kayıtları yenilenen 1 milyon 804 bin 110 kişi ile birlikte kuraya toplam 2 milyon 120 bin 967 kişi katıldı.

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının yolculuk öncesi manen ve ruhen hazırlanması için eğitim ve seminerler düzenleyecek

NİĞDE İL MÜFTÜSÜ'NDEN KESİN KAYIT TARİHİ AÇIKLAMASI

Niğde İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar; hacı adaylarının kayıt işlemlerinin 5 Şubat 2018 tarihi itibariyle başlayacağını belirten Müftü Gürpınar: " kayıt işlemleri 5 Şubatta başlayacak ve 16 Şubat'a kadar devam edecek. Bunların kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra herhangi bir vefat veya vazgeçme işlemi olursa o kurada kendilerinden hemen sonra yedek olarak çıkan vatandaşlarımız davet edilecek ve kayıtlarının yapılması sağlanacak. Ülke genelinde 2 milyon 120 bin kişi müracaat etmiş, ilimizden de 8 bin 25 kişi müracaat etmiş. Bunlardan kura yoluyla çıkan 80 bin vatandaşımız hacca gidecek. İlk yıldan kayıt olan kişilerle yani 7-8 yıldır kayıt olan vatandaşlarımızla bu yıl kayıt olan vatandaşlarımızın kura kod sayıları farklı. Diyelim ki bu sene kayıt olan bir defa kura listesine girerken 7 yıl önce kayıt olan 49 defa o kuraya girme şansı elde ediyor. Buna rağmen çıkan veya çıkmayan oluyor. Buna göre belirlenen kardeşlerimiz toplam 281 kişi ilimizden hacca gitmiş olacak. Yine yüksek hac kurulu diyanet işleri başkanımız başkanlığında, TURSAB yetkililerinden ve Dışişleri Bakanlığının ve Başbakan Yardımcılığının koordinasyonuyla bir yüksek hac kurulu var Ankara'da. Bu kurullar her sene şirketlerin ya da diyanetin hacca kaç kişi götüreceğini belirliyorlar. Bu oran yüzde 40, yüzde 60'tır. Yüzde 60'ı diyanet işleri başkanlığı organizasyonuyla, yüzde 40'ı da şirketlerin organizasyonuyla bu yıl yine 80 bin vatandaşımızın hacca gidiş işlemleri başlatılmış olacak" diye konuştu.

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