TRT Diyanet Tv canlı yayın izleme linkini kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşlar merakla araştırıyor. İşte TRT Diyanet Tv hem yayın akışı hem de canlı yayını...
Kutsal topraklara yolculuk ederek hac vazifesini yerine getirmek isteyen binlerce Müslüman bu sene de heyecanlı bir bekleyiş içinde. Dini vazifelerini yerine getirip hacı olmak amacıyla yaptıkları başvurunun kurasını heyecanla bekleyen hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılacak açıklamayı bekliyordu.
Beklenen açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. 2018 Hac Kuraları 1 Şubat 2018 Perşembe günü saat 11.00’da çekilecek ve ismi çıkan hacı adayları dini vazifelerini yapmaya hak kazanacak. Hacı adayları kurada isimlerinin çıkmasını ve hac görevlerini yerine getirmeyi bekliyor.
DİYANET TV CANLI YAYIN İZLE
TRT DİYANET TV CANLI NASIL İZLENİR?
Diyanet TV ya da daha bilinen adıyla TRT Diyanet, TRT ve Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2012'de kurulmuş bir televizyon kanalıdır. 2012 yılının ramazan ayında test yayınına başlamış ve 1 yıl boyunca TRT Anadolu kanalıyla dönüşümlü yayın yapmıştır. Ancak bu yılın ramazan ayıyla beraber logosu değiştirildi ve nihayet 24 saat kesintisiz yayına geçti. Kanalın yayına başlayışının ardından TRT Anadolu'nun yayın hayatına son verilmiştir. Yine aynı gün radyo versiyonu olan Diyanet Radyo kurulmuştur.
TRT Diyanet TV frekans bilgileri ve TRT Diyanet'in yayın akışını sizler için hazırladık. Milyonlarca hacı adayının beklediği saat geldi. Kazanan adaylar kesin kayıtlar için 5 Şubat'ı bekleyecek.
TRT Diyanet TV frekansları: Türksat 3A Doğu: Frekans: 11.096 MHZ, Polarizasyon: Yatay (H), Sembol Oranı: 30.000, FEC: 5/6 Digiturk: Kanal 68 Tivibu: Kanal 49 Teledünya: Kanal 43 D-Smart: Kanal 104
TRT DİYANET YAYIN AKIŞI
İmam ve Kıraat
Kabe'yi İlk Gördüğümde
Her yıl binlerce insan umre ve hac görevlerini ifa etmek üzere mukaddes topraklara doğru yola koyuluyor. Bu inanç yolculuğu hazırlık safhalarından, hüzünlü dönüşüne kadar Kabe’yi İlk Gördüğümde programıyla ekrana taşınıyor.
10:30 2018 HAC KURALARI
2018 yılında hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuk için ilk adımı olan hac kurasının çekiliş tarihi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı web sitesinden yapılan açıklamada hac kuralarının, 01 Şubat 2018 Perşembe günü saat 11.00’da Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda çekileceği duyuruldu.
12:00 Diyanet Haber
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın televizyon ekranlarındaki gözü, kulağı, sesi…
12:15 İnsan Halleri
Pozitif psikoloji ile maneviyatın harmanlandığı İnsan Halleri TRT Diyanet'te.
13:00 Teknokom
Geleceğin teknolojisiyle tanışmaya hazır mısınız?
13:30 Hayber
Hicretten sonra İslam’ın gelişmesi sürecinde Müslümanlar ile Medine’de bulunan Yahudiler arasında meydana gelen Hak ile Batıl’ın mücadelesi Hayber ile ekranlara geliyor.
14:30 Bir Hilal Uğruna 15 Temmuz
Fetö’nün 15 Temmuz’daki darbe ve işgal girişimine karşı halkımızın verdiği destansı mücadele, kahramanların anlatımıyla TRT’nin bütün kanallarında ekrana geliyor.
14:45 Osmanlı Türkçesi Öğreniyorum
Osmanlı Türkçesi öğrenmek isteyenlerin ilgiyle takip edeceği Osmanlı Türkçesi Öğreniyorum programı TRT Diyanet’te.
15:10 Anadolu'nun İnanç Önderleri
15:15 Mukabele
Yepyeni görselleriyle, sanatsal çekimleriyle Mukabele TRT Diyanet'te.
16:30 Şimdi Ne Yapmalı?
Merak ettiklerinizi Şimdi Ne Yapmalı programında konuşuyor, sizlere rehberlik etmeye devam ediyoruz...
18:00 Hayırsever
Kimi cami yaptırıyor, kimi öğrenci yurdu… Kimi kimsesizleri giydiriyor, kimi muhtaçlara gıda yardımı yapıyor. Anadolu insanı hayırda yarışıyor, TRT Diyanet, örnek insanlarımızı ekranlara taşıyor.
18:20 Vahyin Işığında
Yıllarını ilim öğrenmeye ve öğretmeye adamış Ali Rıza Temel, insan fıtratından ahlaki erdemlere, ibadetlerden iman esaslarına kadar pek çok konuda izleyenleri aydınlatıyor.
18:30 Diyanet Haber
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın televizyon ekranlarındaki gözü, kulağı, sesi…
19:00 8 Ülke 8 Yönetmen ve Sinan
19:30 Tuna
14 bölümden oluşan Tuna belgeselinde Avrupa’nın Karaorman yamaçlarında başlayıp çoğalan, kıtayı batıdan doğuya aşan ve Karadeniz’e ulaşan Tuna Nehri’nin gerçek öyküsü ekranlarınıza geliyor.
20:00 Diyanet’e Soralım
Aklınıza takılan soruları işin uzmanından öğrenin.
21:00 Kültür Bir Asır Bir Çınar
Bir Asır Bir Çınar yeni bölümleriyle TRT Diyanet'te.
21:30 Kültür Sözün Özü
İbrahim Halil Üçer ve Ömer Türker’in sunumu, tarih, felsefe, insan ve medeniyete dair derinlikli sohbetleriyle Sözün Özü her Perşembe 21.30’da TRT Diyanet’te..
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