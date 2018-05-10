Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık Konferans Salonu'nda, ramazan ayı içinde gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı.
Program, yapılan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen "İsraf Olmasın" temalı video klibi gösterildi. Ramazan ayının insanın kulluğunu, yaratılış gayesini, ibadetlerini ve davranışlarını muhasebe etmesi için büyük bir fırsat olduğuna işaret eden Erbaş, "Ramazan bir Kur'an iklimidir. Bütün hayatımızı Kur'an'ın ilkeleri ile gözden geçirme fırsatı sunduğu için bizlere Allah'ın en büyük ihsanıdır. Ramazan, imsaklar, iftarlar, sadaka ve zekatlar, mukabele ve teravihler ile yer yüzünü adeta bir mabede dönüştürmektedir." diye konuştu.
Ramazan ayında etkinliklerin, buluşmaların bir gösterişe ve eğlenceye dönüştürülmemesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Bu güzel zamanlarda dinimiz, ibadetler ya da ramazanla ilgili ilkeler, kurallar ve kavramlar üzerinden yersiz ve gereksiz tartışmalarla ramazan manevi iklimine gölge düşürülmemesini ve milletimizin zihninin boş yere meşgul edilmemesini istirham ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"TOPLUMSAL SORUNLARI GÜNDEME ALARAK TEMAYI BELİRLİYORUZ"
Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının her yıl toplumsal sorunları gündeme alıp ramazan ayının temasını belirlediklerini ifade ederek, şunları dile getirdi:
"Bu seneki temamız son derece önemli bir konuyu gündeme getirmektedir. Bu sene diyoruz ki 'İsraf Olmasın'. Maalesef bir yanda açlığın, yoksulluğun ve sefaletin pençesinde kıvranan, ekmek, su gibi en temel gıda maddelerinden mahrum milyonlarca insan hayatta kalma mücadelesi verirken, diğer yandan çılgınca bir tüketim ve israfın varlığı maalesef acı bir gerçektir."
Erbaş, israfın bugün birçok alana sirayet ettiğini, insanın sorumsuz ve hoyrat tavrından dolayı tabiatın ekolojik tahribe maruz kaldığını da anlattı.
"84 ÜLKE VE 326 BÖLGEDE İYİLİĞİN SESİ OLACAK"
Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfınca bu yıl ramazan ayı faaliyetlerinin "Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin!" anlayışıyla yapılacağını bildirdi.
TDV'nin bu yıl 84 ülke ve 326 bölgede iyiliğin sesi olacağını aktaran Erbaş, şunları kaydetti:
"Ramazan yardım programı kapsamında, dünyanın farklı coğrafyalarında 90 bin 205 gıda kolisi dağıtacak. Kuracağımız iyilik sofralarında 246 bin 830 kişiye iftar vereceğiz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu ramazanda tamamen gönüllülerden oluşan ekipleriyle yurt dışında yaklaşık 12 milyon lira değerinde yardım faaliyeti gerçekleştireceğiz. Yurt içine yönelik yardımlar çerçevesinde de ramazan ayında ihtiyaç sahipleri ve mülteci aileler için 'alışveriş yardım kartı' dağıtılacak.
Bu yıl ramazan ayında yurt içinde her biri 25 lira olan 1 milyon 750 bin lira değerinde alışveriş yardım kartı ihtiyaç sahipleri ve sığınmacı ailelere ulaştırılacak. Dağıtımlar 864 il ve ilçe şubesinde yapılacak. Yine şubelerimiz vasıtasıyla il ve ilçelerde iftar sofraları kurularak yüzbinlerce kardeşimizle iftar sofralarında bir araya geleceğiz. Türkiye Diyanet Vakfımız bu yıl ramazan ayında yurt içine ve yurt dışına toplam 15 milyon 250 bin lira değerinde yardım yapmış olacak."
Erbaş, ayrıca vatandaşların 5601'e kısa mesaj göndererek fitrelerini verebileceklerini ve 100 lira bağışla bir yetimin bayramlık kıyafetini karşılanabileceğini söyledi.
TDV tarafından Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın bu yıl 37'ncisi gerçekleştirileceğini de belirten Erbaş, "Kitap fuarlarımız bu sene yeniden İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda 16 Mayıs'ta, Ankara'da ise Gençlik Parkı karşısındaki Melike Hatun Camisi avlusunda 18 Mayıs'ta kapılarını kitapseverlere açacak." açıklamasında bulundu.
Ramazanda ibadetlerin huzur ve huşu içinde yapılabilmesi için 90 bin caminin hazır hale getirildiğini aktaran Erbaş, camilerde kadınlar, engelliler ile çocuklar için gerekli çalışmaların yapıldığını bildirdi.
Erbaş, tüm camilerde mukabele okunacağını, her il ve ilçede en az bir camide hatimle teravih namazı kılınacağını dile getirdi.
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