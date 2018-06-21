2018 erken seçim milletvekili adayları belli oldu. Diyarbakır AK Parti milletvekili adayları açıklandı. İşte AK Parti'nin Diyarbakır Milletvekili listesi...
Diyarbakır AK Parti milletvekili adayları
|
ÖNE ÇIKAN HABERLER
S. NO
|
ADI
|
SOYADI
|
ÖĞRENİM
|
MESLEĞİ
|
1
|
MEHMET MEHDİ
|
EKER
|
YÜKSEK
|
SERBEST/ÖZEL
|
2
|
EBUBEKİR
|
BAL
|
ORTA
|
SERBEST/ÖZEL
|
3
|
OYA
|
ERONAT
|
YÜKSEK
|
EMEKLİ
|
4
|
MEHMET EMİN
|
YILMAZ
|
YÜKSEK
|
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|
5
|
ERDAL
|
ATİK
|
ORTA
|
SERBEST/ÖZEL
|
6
|
ÇİĞDEM
|
AKYIL AKAYLAR
|
YÜKSEK
|
AVUKAT
|
7
|
REMZİ
|
ÇAYIR
|
YÜKSEK
|
SERBEST
|
8
|
FEHMİ
|
KARDEŞOĞLU
|
ORTA
|
SERBEST
|
9
|
MUHAMMED AHMET MAHSUM
|
MELİKOĞLU
|
YÜKSEK
|
SERBEST/ÖZEL
|
10
|
EMRE
|
YAZICIOĞLU
|
YÜKSEK
|
MÜHENDİS / MİMAR
|
11
|
NEZİHE
|
KENT
|
YÜKSEK
|
SERBEST/ÖZEL
|
12
|
MUSTAFA
|
GÜLEKEN
|
YÜKSEK
|
SERBEST/ÖZEL
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker: “Demokrasi kendi gibi düşünmeyen ilçe başkanını öldürmek değildir”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Adayı Mehmet Mehdi Eker, Ergani, Çermik ve Çüngüş ilçelerini ziyaret etti. Ziyaretlerinde konuşan Eker, “Demokrasi kendi gibi düşünmeyen ilçe başkanını öldürmek değildir” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Adayı Mehmet Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında Ergani, Çermik ve Çüngüş ilçelerini ziyaret etti. Ziyarette Eker’e, eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kudbettin Arzu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Adayı Ebubekir Bal, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ve partililer eşlik etti.
İlk olarak Ergani ilçesini ziyaret eden Eker, seçim bürosu önünde kendisini karşılamaya gelen vatandaşlara hitap etti. HDP’ye yüklenen Eker, “Gelin yeniden buraları huzur beldesi yapalım. Gelin yeniden burayı barış ülkesi haline getirelim. Burada kan dökülmesin. Ne meselemiz varsa, ne istiyorsak kan dökmeden, bomba atmadan, mayın patlatmadan, kurşunlamadan, kimseyi dövmeden, kimseden haraç almadan, kimsenin çocuğunu dağa götürmeden, bunu zorlamadan gelin sorunlarımızı kardeşçe çözelim. Demokrasiyi güçlendirelim. Partinin adına demokrasi koymakla demokratik olunmuyor. Demokrasi tahammüldür. Demokrasi kendi gibi düşünmeyen ilçe başkanını öldürmek değildir. Demokrasi kendi gibi düşünmeyen insanlara baskı yapmak değildir. Demokrasi kendi gibi düşünmeyen partilere insanlara propagandalarını engellemek değildir. Şimdi önünüzde bir fırsat ve imkan var bu fırsatın ve bu imkanın tarihi 24 Haziran Pazar günüdür. O günü iyi değerlendirelim kaybetmesin Diyarbakır ve Şırnak’ı kaybetmesin” diye konuştu.
“Bunlar partili değildir”
Bazılarının ilçeleri gezip parti yönünün de anti propaganda yapmasını eleştiren Eker, “Bazı fitne peşinde olanlar onlara karşıda uyanık olun onlar diyor ki, ‘Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan’a verin ama milletvekili seçiminde serbestsiniz’ güya bunlarda ‘Biz Recep Tayyip Erdoğan’ı seviyoruz, biz ona karşı değiliz’ ama aziz kardeşlerim bu liste Recep Tayyip Erdoğan’ın altında imzasının olduğu onun görevlendirdiği bir listedir. Kim ki bu listeye karşı bir şey söyler, Recep Tayyip Erdoğan’a karşı bir şey söylemiş olur bunu bilin. Recep Tayyip Erdoğan mecliste zayıf olursa, mecliste AK Parti grubu zayıf olursa Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçiminde eli kolu bağlanır. Bunlar fitne peşimdeler, bu fitne itibar etmeyin bunu söyleyenler partili değildir” dedi.
Eker daha sonra Çüngüş ve Çermik ilçelerinden partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.
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