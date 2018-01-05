Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, büfe işleten E.Y.'nin dükkanı, ellerinde sopa ve tabanca olan 11 kişi tarafından basıldı. Camları kırarak, büfeye giren 6 kişinin 1 dakika süren sopalı saldırısında E.Y.'nin parmakları kırıldı, kafatasında çatlaklar oluştu.
E.Y.'yi borcunu ödemediği iddasıyla öldüresiye döven saldırganlar, olayın ardından kaçarken, büfedeki saldırı anları ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
DHA'nın haberine göre, Batman yolunda büfe işleten evli ve 1 çocuk babası 37 yaşındaki E.Y., geçen çarşamba akşamı iş yerinde tek başına otururken, büfenin önüne 11 kişi gelen ve bazılarının yüzü maskeli olan 6 kişinin sopalı saldırısına uğradı.
BÜFE SAHİBİNİ ARALARINA ALIP DAKİKALARCA DÖVDÜLER
Borç yüzünden iş yerini bastığı öğrenilen saldırganlar, camları sopalarla kırarak, girdikleri büfede E.Y.'yi aralarına alıp, dövdü. Yere düşen E.Y.'ye vurmaya devam eden saldırganlar, büfeye de sopalarla zarar verdi. Yaklaşık 1 dakika boyunca 6 kişinin sopalı, yumruklu ve tekmeli saldırısına uğrayan E.Y., iş yerindeki dar bir alana sığınarak, saldırıdan kurtulmaya çalıştı. Büfedeki saldırı anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
YARDIMA GELEN KOMŞUYA DA SALDIRDILAR
Büfenin dışındaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, dükkanın önüne 3 araç ile gelen saldırganların 11 kişi olduğu, 6 kişinin sopalarla büfeye girerken, dışarıda bekleyen 5 kişiden 2'sinin ellerinde tabanca olduğu görüldü. Saldırı sırasında, E.Y.'ye yardım etmek için büfeye yönelen bir komşusunun da saldırganlar tarafından dövüldüğü görüntülere yansıdı.
Olayın ardından saldırganların aynı araçlarla bölgeden uzaklaştıkları yine güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Saldırıda parmakları kırılan ve kafatasında çatlaklar oluşan E.Y.'nin kaldırıldığı hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edildiği belirtildi.
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