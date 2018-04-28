Diyarbakır B.Ş.Diskispor - Hatayspor düellosu

Diyarbakır B.Ş.Diskispor ve Hatayspor, 29 Nisan 2018 Pazar günü Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 15:30. Maç öncesi Diyarbakır B.Ş.Diskispor 35 puanla 13. sırada, Hatayspor 72 puanla 1. sırada bulunuyor. Diyarbakır B.Ş.Diskispor son 5 maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Hatayspor, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 489. İddaa'da Diyarbakır B.Ş.Diskispor kazanır 3.75, berabere biter 3.10, Hatayspor kazanır 1.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Diyarbakır B.Ş.Diskispor son hafta oynanan Hatayspor maçında 2-0 kazandı.

Hatayspor, Diyarbakır B.Ş.Diskispor karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Diyarbakır B.Ş.Diskispor, evinde 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 17 gol yedi.

Hatayspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 10 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hatayspor, 30 gol atarken 11 gol yedi.