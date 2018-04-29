Diyarbakır B.Ş.Diskispor - Hatayspor düellosu

Diyarbakır B.Ş.Diskispor ve Hatayspor, 29 Nisan 2018 Pazar günü Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 15:30. 35 puanlı Diyarbakır B.Ş.Diskispor 13. sırada bulunuyor, Hatayspor 72 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Diyarbakır B.Ş.Diskispor, son 5 maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Hatayspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 489 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Diyarbakır B.Ş.Diskispor kazanırsa 4.30, beraberlik çıkarsa 3.30, Hatayspor sahadan galip ayrılırsa 1.40 oranını elde edecekler.

Diyarbakır B.Ş.Diskispor son haftadaki Hatayspor müsabasında 2-0 kazandı.

Hatayspor, Diyarbakır B.Ş.Diskispor karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Diyarbakır B.Ş.Diskispor, evinde 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 17 gol yedi.

Hatayspor, dış sahada 10 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hatayspor 30 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.