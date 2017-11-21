Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde dolandırıcılık uyarısı

Diyarbakır'da bazı kişiler Büyükşehir Belediyesi adına arayarak vatandaş ve işadamlarından cami ve taziye evi yapımı için bağış adı altında para talebinde bulundu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre, kendilerinden para talep edilenler belediyeyi arayınca gerçek ortaya çıktı. Genel Sekreter Yardımcısı Muharrem Filiz adının da kullanıldığının tespit edilmesi üzerine, dolandırıcıların belirlenmesi için Filiz savcılığa suç duyurusunda bulundu.

BELEDİYE UYARDI

Konuya ilişkin Büyükşehir Belediyesi tarafından yazı açıklama yapıldı. Açıklamada "Son zamanlarda kimliği belirsiz kişi veya kişilerin Büyükşehir Belediyesi ve yöneticileri adına vatandaşlarımızı ve işadamlarını arayıp cami, taziye evi için nakdi yardım talebinde bulundukları tespit edildi. Vatandaşlarımızı arayarak belediye ve yöneticileri adına para yardımı isteyen bu kişilerden gelecek teklifler ve telefonlar dikkate alınmamalı, bu durumla karşılaşan vatandaşlar bu kişilere itibar etmemelidir" denildi.