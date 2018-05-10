Diyarbakır'da, Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak final maçının heyecanı yaşanıyor.

Yeni yapılan Diyarbakır Stadı'nda bugün saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı izlemek için başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurdun çeşitli kentlerinden çok sayıda sporsever Diyarbakır'a geldi.

Kupada 18 yıl sonra final maçına ev sahipliği yapacak Diyarbakır'a Fenerbahçe ve Akhisarsporlu taraftarların bazıları dünden itibaren kente ulaştı.

Yoğunluk dolayısıyla kentteki otellerde yer kalmazken, maç öncesi il dışından gelen futbolseverler tarihi Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Hasanpaşa Hanı ve Dört Ayaklı Minare başta olmak üzere kentteki tarihi mekanları geziyor.

Diyarbakırlılar, şehrin tanıtımına büyük katkı sunacak organizasyondan memnuniyet duyarken, maç öncesi sporseverlerin formalarıyla kentteki tarihi ve kültürel mekanları gezmesi renkli görüntüler oluşturdu.

"İYİ OYNAYAN KAZANSIN"

Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maç dolayısıyla heyecanlı olduklarını belirterek, finalin Diyarbakır'da oynanacak olmasından ayrıca mutluluk duyduklarını söyledi.

"Maçın Diyarbakır'da olmasının bizim için ayrıca bir anlamı var. Maç saatine kadar tarihi mekanları dolaşıp Diyarbakır'ı daha iyi tanımaya çalışıyoruz. Hedefimiz kupayı almak. İyi bir maç ve taraftarıyla bütünleşmiş iki takım. İyi oynayan kazansın." diyen Hızlı, spora ait olan güzelliklerin bu karşılaşmada da yaşanması gerektiğine işaret etti.

Hızlı, Akhisarspor'un kazanmasını ve kupayla dönmeyi beklediklerini aktardı.

"DİYARBAKIR'I TANIMIŞ OLDUK"

Van'dan gelen taraftar Oğuzhan Bekmezci, maç öncesi Diyarbakır'ı gezdiklerini dile getirerek, kentte bulunmaktan mutlu olduklarını bildirdi.

Bekmezci, "Maçın Diyarbakır'da oynanması bizim için de iyi oldu. En azından Diyarbakır'ı tanımış olduk. Gördüklerimizden memnun kaldık, şehrin insanları cezbeden bir yapısı var." diye konuştu.

"ÇOK SICAK KARŞILANDIK"

Kütahya'dan gelen Akif Çetintürk ise karşılaşmayı izleyebilmek için arkadaşıyla Diyarbakır'da bulunduğunu söyledi.

Kente ilk defa geldiğini dile getiren Çetintürk, maçtan önce kentin tarihi mekanlarını da görme fırsatını bulduklarını belirtti. Çetintürk, "Diyarbakır'da çok sıcak karşılandık. Diyarbakır, Türkiye'nin güzel bir ili. Bakırcılar Çarşısı'na gittim, evdekilere hediye aldım. Maça saatler kaldı, çok heyecan var. O kadar yolu Fenerbahçe aşkı için geldik. Diyarbakır'ı da çok sevdik. İnşallah kupayı kazanan Fenerbahçe olur." ifadelerini kullandı.

"BİZİMLE YAKINDAN İLGİLENİYORLAR"

Erzurum'dan gelen Fenerbahçe taraftarı Osman Erdal, Diyarbakır'ı gezdiklerini, akşam da maçı izlemeye gideceklerini aktardı.

Erdal, "İnşallah güzel bir maç olur ve biz kazanırız. Diyarbakırlılar bizi çok güzel karşıladı, bizimle yakından ilgileniyorlar." dedi.

Manisa'dan gelen Bekir Girgin, Diyarbakır'ın çok güzel bir şehir, halkının da misafirperver olduğuna işaret ederek, "İnşallah kupayı alıp müzemize ilk defa Türkiye Kupası'nı zevkle götüreceğiz. Burada olduğumuzdan dolayı çok mutluyuz. Kentin tarihi yerlerini gezdik, maça kadar da gezmeye devam edeceğiz. Akşam da Diyarbakır'ın meşhur ciğerini yiyeceğiz." diye görüşlerini aktardı.

Timuçin Konak da "Akhisarspor kazanırsa ilk defa Türkiye Kupası'nı alacak. Diyarbakır gördüğümüz kadarıyla çok hareketli bir kent, insanları çok güzel." diye konuştu.

"DİYARBAKIR HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sakarya'dan gelen Yusuf Odabaşı, Diyarbakır'da çok mutlu olduklarını belirtti.

İnsanların çok sıcak kanlı olduğunu, kendileriyle ilgilendiğini dile getiren Odabaşı, "Diyarbakır halkına teşekkür ediyorum. İşimizi gücümüzü bırakıp maçı izlemeye geldik. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Maça az bir zaman kaldı, galip geleceğimizi düşünüyorum. Maçın güzellik ve sportmenlik içinde geçmesini diliyoruz ve Akhisar'a da başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İl Emniyet Müdürlüğünce hem stat içinde hem de çevresinde karşılaşmanın huzurlu bir atmosferde yapılması için gereken güvenlik önlemleri alındı.

Maç için 10 bini aşkın polis görevlendirilirken, stadyumda görev alacak bin 200'e yakın özel güvenlik çalışanına eğitim verildi. Özel güvenlik personeline eğitim kapsamında, stada girecek kişilerin üst araması ve olası gelişmelere karşı dikkat edilecek hususlara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe ve Akhisarsporlu yöneticilerle daha önce yaptığı toplantı sonucu, tribünlerin 4'te 3'lük bölümü Fenerbahçe'ye, 4'te 1'lik bölümü de Akhisarspor'a ayrıldı.

YENİ STATTA İLK MAÇ

Final maçına, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca Kayapınar ilçesinde 150 milyon liraya yaptırılan 33 bin seyirci kapasiteli "engelli dostu" Diyarbakır Stadı ev sahipliği yapacak.

UEFA ve FIFA standartlarında hizmet verecek stat, final maçıyla hizmete açılmış olacak.

Skorboard, restoran, kafeteryalar, VIP salonları, basın tribünü, otopark, seyirci ve sporcu girişi gibi alanları en uygun şekilde tasarlanan ve alttan ısıtmalı olacak stadyumda, 306'sı engelli aracı olmak üzere 2 bin 340 araç kapasiteli park yeri bulunuyor. Kendileri için ayrılan yerlere araçlarını park edecek engelliler, 21 asansörü kullanarak istedikleri katta karşılaşmaları izleyebilecek.

ÜCRETSİZ TAŞIYACAK

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı, Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinden 15 otobüsle maç öncesi düzenleyeceği seferlerle, sporseverleri Diyarbakır Stadı'na taşıyacak.

Maç bitiminde de belirlenen güzergahlardan izleyiciler yine ücretsiz şehir merkezine getirilecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ayrıca konfor açısından Türkiye'nin sayılı stadyumları arasında yer alan 6 katlı tesisin çevresindeki yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışmalarını tamamladı.

DİYARBAKIR'DA İKİNCİ FİNAL

Diyarbakır, 2000 yılından sonra Türkiye Kupası'nda finale bir kez daha ev sahipliği yapacak.

Galatasaray ile Antalyaspor arasında 3 Mayıs 2000'de Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 2-2 eşitlikle biten maçı uzatmalarda 5-3 kazanan Galatasaray, kupanın sahibi olmuştu.