Diyarbakır'da 3 ilçede terör örgütü PKK operasyonu! 1 terörist öldürüldü

Dicle'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirilirken, Kulp'ta hava destekli operasyonda 1 PKK'lı öldürüldü. Hazro ilçesinde ise 4 ayrı noktada 60 bin kök hint keneviri bulundu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veysi İpek'in haberine göre; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerin, Dicle, Kulp ve Hazro ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'lılara yönelik düzenlediği operasyon başarıyla tamamlandı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Dicle İlçesi Aşağıtaşağıl ve Taşağıl köyleri kırsal alanı ile Kulp ilçesi Alaca Köyü Şenyayla Mezrası Hazneki Tepe mevkisinde 8 Eylül'de başlatılan operasyonların başarıyla tamamlandığı duyurdu.

MÜHİMMAT ARASINDA TAKIM ELBİSE BULUNDU

Dicle'nin Aşağıtaşağıl ve Taşağıl köyleri arasındaki kırsal alanda düzenlenen operasyonda 3 adet bidon içerisinde; 2 adet PKK'lı kıyafeti, kaleşnikof ile M-16 ve Bixi makineli tüfek fişekleri ile çok miktarda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Mühimmatın arasında bulunan takım elbise ise dikkat çekti.

1 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Kulp Alaca Köyü Şenyayla mezrası kırsalında ise tespit edilen PKK'lıların yakalanması için başlatılan hava destekli operasyonda çatışma çıktı. Çatışmada bir terörist öldürüldü. Bölgede 1 Bixi makineli tüfek ile bu silaha ait 200 fişek ve 2 kaleşnikof piyade tüfeği, mayın/EYP yapımında kullanılan 30 adet ateşleme düzeneği, sırt çantaları ile örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Hazro'da ise PKK'nın finans kaynaklarına yönelik düzenlenen narko-terör operasyonunda Meşebağları köyündeki 4 ayrı noktada 60 bin 640 kök hint keneviri ele geçirildi. Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla ele geçirilen yaşam ve giyim malzemeleri ile kenevir bitkileri olay yerinde imha edilirken, mühimmat ile örgütsel doküman muhafaza altına alındı. PKK'lının cesedi ise otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.