Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma kapsamında Silvan yolunda bir araçta arama yapıldı.

Aramada araçta 700 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili D.B, D.Ö. ve E.Y. gözaltına alındı.

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