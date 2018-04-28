Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda 8 sığınak kullanılamaz hale getirildi. Sığınaklardan birinde tarihi eser arama dedektörü bulundu. Ayrıca teröristlerin kıyafetinin dikilmesi için sığınakların birinin terzihane olarak kullandığı belirlendi.



Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçeleri kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik 24 Nisan'da başlatılan "Bayrak-83 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Alsancak-2 Müşterek Operasyonu" tamamlandı. Operasyonda 8 sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre; sığınaklardan birinde tarihi eser arama dedektörü bulunurken, teröristlerin dedektörü ne amaçla kullandığı araştırılıyor.

SIĞINAKTA TERZİHANE

Teröristlerin kıyafet ihtiyaçları için sığınaklardan birini de terzihane olarak kullandığı belirlendi. Toprağa gömülü vaziyette, 315 metre 9 top kumaş, 50 adet dikiş ipi, 19 adet Amerikan tarzı cırt cırt ve çok sayıda fermuar bulundu.

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Ayrıca sığınaklardan 50 adet 7,62 mm çapında Bixi fişeği, 1 adet mayın/EYP uzaktan kumanda sistemi cihazı, 6 adet büyük tüp, 4 adet yarısı kesilmiş tüp, 3 adet küçük tüp, 1 adet pil bloğu, 66 adet küçük pil, 22 adet büyük pil, 459 m elektrik kablosu, 1 adet el radyosu, örgütsel kitap, 5 adet not defteri, 1 adet büyük defter, 1 adet not kağıdı ve çok sayıda giyim, gıda maddesi çıktı.

3 MİLYONLUK UYUŞTURUCU

Narko-terör operasyonların kapsamında da 106 kilo 85 gram esrar, 5 bin 974 kök hintkeneviri ve 103 kilo kenevir tohumu ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık olarak 3 milyon lira olduğu belirtildi.

Öte yandan yapılan yol kontrollerinde ve ev aramalarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

1 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Operasyon sırasında Lice İlçesi Akçabudak Köyü Hevsel Mezrası'nda güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.

Öte yandan operasyon kapsamında 69 köy ve mezra ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

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