Diyarbakır'da asayiş uygulaması: 9 gözaltı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü unsurlarınca, kentte huzur ve güvenliğin devamlılığının sağlanması, meydana gelebilecek olaylara karşı önceden önlem alınması, önleyici kolluk hizmetlerinin yapılması, şüpheli görülen, aranmakta olan, suç işlemeye yönelik davranışlarda bulunan kişiler ile her türlü taşınması yasak alet ve maddeleri taşıyan kişilerin yakalanması, uyuşturucu madde kullanan kişi ve satıcılarına yönelik uygulama yapıldı.

AA'nın haberine göre; Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamaya, 640 personelden oluşan 61 ekip katıldı.

Ekipler kafe, kıraathane ve umuma açık 10 iş yeri, 12 internet kafe ve 2 park kontrol edildi, şüpheli araçları durduruldu. Durdurulan bir araçta yapılan aramada ise 140 kilogram esrar yakalandı.

Uygulamada, bin 230 kişinin genel bilgi taraması sorgulandı, 2 bin 45 kişi kontrol edildi, 453 araç denetlendi, haklarında yakalama kararı bulunan ve araların 1974 yılından beri asker kaçağı olarak aranan zanlının da olduğu 9 kişi gözaltına alındı.

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