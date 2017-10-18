Diyarbakır'da bir apartmanın 7'nci katında çocukların ateşle oynaması sonucu yangın çıktı. Alevlerin evi sarmasının ardından apartmanda bulunanlar binayı boşalttı. Yangının ardından evde bulunan tüpün patlaması paniğe neden olurken, dumandan etkilenen anne ve çocuğu ambulansta tedavi edildi.
İHA'nın haberine göre, olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesinde bir binanın 7. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evin salonundaki çocukların çakmakla oynaması sonucu ev bir anda alev aldı. Yangın nedeni ile ev ve binadaki vatandaşlar apartmanı tahliye etti.
EVDEKİLERİN TAHLİYESİNİN ARDINDAN YANAN DAİREDEKİ TÜP PATLADI
Tahliyenin ardından evde bulunan tüpün patlaması çevrede paniğe neden oldu. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine itfaiye, 112 acil servis, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.
DUMANDAN ETKİLENEN ANNE VE ÇOCUĞU HASTANEYE SEVK EDİLDİ
İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürürken, dumandan etkilenen anne ve çocuğu olay yerine gelen ambulansta ilk tedavisinin yapılmasının ardından hastaneye sevk edildi.
Güvenlik güçleri vatandaşların bir süre siteye girmesine izin vermedi. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Misafir 19 dakika önceYa bende bunun yanan videosu var00
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Misafir 10 saat önceAllah esirgesin00