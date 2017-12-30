Diyarbakır'da bir apartmanın önünde bir günlük kız bebek bulundu.



AA'nın haberine göre, merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde bir apartmanın önünde bebek gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekiplerince alınan bebek, Diyarbakır Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.



Bebeğin bir günlük olduğu, doğumunun ardından apartman önüne konulduğu öğrenildi. Karnı doyurularak hastanede gözetim altına alınan bebeğin ailesine ulaşılmaya çalışılıyor.

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