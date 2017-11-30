Diyarbakır'da bir kişi aşkına karşılık vermeyen kadını vurdu

Diyarbakır'da F.B. adlı kadını evinin önünde silahla yaralayan H.A. polisin yaptığı titiz çalışma sonucu yakalandı. Kadını aşkına karşılık vermediği için vurduğunu itiraf eden H.A. adliyeye sevk edilirken gazetecilerin "Neden vurdunuz?" sorusuna "Hak etti vurdum" yanıtı verdi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın aktardığı bilgilere göre, Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde önceki gün Nazım Hikmet Caddesi üzerinde bulunan Altınşehir-3 Sitesi'ndeki evine gitmekte olan F.B. adlı kadın silahlı saldırıya uğradı. Kurşun yağmuruna tutulan kadın ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek zanlının eşkalini belirledi. Yapılan titiz çalışma sonucu saldırıyı gerçekleştiren H.A. yakalandı. Emniyette suçunu itiraf eden H.A.'nın ifadesinde "F.B.'ye uzun süredir aşıktım. Aşkıma karşılık vermeyerek beni terslediği için vurdum" dediği belirtildi.



10 GÜN EVİNİN ÖNÜNDEN AYRILMAMIŞ

H.A.'nın bir araç kiralayarak 10 gün boyunca F.B.'nin evinin önünde gezdiği ve her defasında kadını rahatsız ettiği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen H.A. gazetecilerin "Neden vurdunuz?" sorusuna "Hak etti vurdum" dedi. Saldırıda ağır yaralanan F.B.'nin hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisinin sürdüğü belirtildi.