Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde önceki gece karısını öldürdüğü iddia edilen Ş.İ.'nin yaklaşık bir hafta önce eşini sığınma evinden çıkardığı öğrenildi.

İHA'nın haberine göre olay, dün gece saatlerinde Merkez Yenişehir İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce cezaevinden çıkan Ş.İ.'nin sığınma evinde bulunan karısı R.B.'yi yaklaşık bir hafta önce sığınma evinden aldığı ve evlerinde yaşamaya başladıkları öğrenildi. Çeşitli suçlardan sürekli cezaevine girip çıkan Ş.İ. karısı R.B.'yi önceki gece evlerinde silahla vurarak öldürdü.



R.B. ve Ş.İ.'nin 2 yaşında olan çocuklarının da 1 yıl önce şaibeli bir şekilde öldüğü ve R.B.'nin olaydan sonra sığınma evine yerleştiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis her yerde katil zanlısı kocayı arıyor.

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