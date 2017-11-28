Diyarbakır'da bir kişiye gitmediği İstanbul'dan trafik cezası geldi

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaşayan Ercan Akto'ya, gitmediği İstanbul'dan hız sınırı ihlali cezası geldi. Cezanın yanı sıra engelli raporu ile alınan vergiden muaf araca bir de MTV tebliğ edildi.

DHA'nın haberine göre, Merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Ercan Akto, hiç gitmediği İstanbul'da Şile-Çekmeköy yolunda 21 Ekim'de aracıyla hız sınırını ihlal ettiği gerekçesiyle 206 lira para cezasına çarptırıldı. Ceza tebligatının ardından engelli raporuyla alınan ve vergiden muaf olan aracına bir de gecikmiş MTV borcu çıkarıldığını öğrenen Akto, şaşkına döndü. Kendi aracının plakasının kopyalanmış olduğundan şüphe duyduklarını belirten Akto, yetkililerden yanlışın düzeltilmesi için yardım istedi.

"İSTANBUL'U GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"

Ne yapacaklarını bilmediklerinin belirten Akto, "Babam Zekerya Akto adına engelli raporuyla bir araç aldım. Bir hafta önce ikamet adresime İstanbul'dan yüzde 10 hız limitini aştığımız gerekçesiyle 206 lira trafik cezası geldi. Tebligatı ilk aldığımda Diyarbakır'da olacağını düşünerek açmadım ama sonra açıp bakınca ve İstanbul olduğunu görünce şok oldum. 3 yıldır ne ben İstanbul'u gördüm ne aracım İstanbul'a gitti. Bırak İstanbul'u Siverek'i bile geçmedim" dedi.





İstanbul'dan gelen trafik cezasını araştırırken ikinci bir ceza ile karşılaştıklarını kaydeden Akto, şunları söyledi:

"Trafik cezasını araştırırken ikinci bir ceza ile karşılaştım; Motorlu Taşıt Vergisi. Bunu engelli raporu üzerine almama rağmen, ruhsatta engelli aracı olarak geçmesine rağmen Maliye tarafından bin 120 lira vergi tahakkuk ettiğini ve ödemediğim için de 100 liraya yakın bir cezası olduğunu öğrendim. İkinci bir şok yaşadım. Konuyla ilgili bir vatandaş olarak iki gündür muhatap bulamadım. İstanbul Maliyesi ile de irtibata geçtim vekalet yoluyla dilekçe ile başvuru yapmamı söylediler. Burada maliye muhatabın kendisi olmadığını söyledi. Yanlışlık resmi kurumda yapıldığı zaman vatandaş başvuru yaptığında kolaylık sağlamaları gerekir. Bunu kendim için söylemiyorum. Her insan yanlış yapabilir ama yanlış yapıldığı zaman o yanlışı yapana ulaşmak gerekiyor. Şimdi ne yapacağız, nasıl olacak? Bu mağduriyeti yaşıyoruz."

"İKİZ PLAKA ARAŞTIRILSIN"

İkiz plaka şüphesini sormadıklarını vurgulayan Akto, "İkiz plakayı araştırmak benim görevim değil. Varsa öyle bir şey gerçekten buradan sesleniyorum. Yanlış plaka okuma da olabilir. İnşallah da yanlış plaka okumadır. Gerçekten ikiz plakaysa buradan sesleniyorum ve şikayette bulunuyorum. İstanbul Bölge Trafik Müdürlüğü'nün bu aracı bulup çıkartmaları gerekiyor. Bu normal basit bir cezadır ama yarın başka vakalar olur altından kalkamayız" diye konuştu.