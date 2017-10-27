Diyarbakır'da çatışma! 3 terörist öldürüldü

Diyarbakır Valiliği, Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir grup teröristle sıcak temas sağlandığını, çıkan çatışmada 3 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Diyarbakır İli Kulp ilçesi Yaylak Köyü mülki sınırları içerisinde 26 Ekim 2017 Perşembe günü saat 23.00’dan itibaren icrasına başlanılan özel birlik operasyonu kapsamında, bir grup terörist ile 27 Ekim 2017 Cuma günü saat 07.18 sıralarında sağlanan teması müteakip çıkan silahlı çatışma sonucunda, (1)’i bayan, (2)’si erkek olmak üzere toplam (3) terörist, (3) adet AK-47 Kaleşnikof P.Tf., (14) adet şarjör, (420) adet AK-47 Kaleşnikof P.Tf. fişeği, (1) adet dürbün, (3) adet hücum yeleği ve (2) adet el bombası ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir.



Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.